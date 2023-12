"Wiadomości" TVP o 19:30! Zmieniono stację. Sensacyjne rozwiązanie

Prezydent Duda napisał do premiera Tuska! Mocne słowa: "Wzywam do respektowania polskiego porządku prawnego"

W środę (20 grudnia) pojawił się komunikat, że nie będzie na antenie TVP 1 wieczornego wydania "Wiadomości". Jak donosiły media, nowy szef "Wiadomości" i kierownictwo Telewizyjnej Agencji Informacyjnej są już w gmachu TVP przy ul. Woronicza i szykują coś specjalnego na 19:30. Tuż przed tą godziną na platformie X pojawił się komunikat TVP Info: - O 19:30 specjalnie wydanie Wiadomości transmitowane dzięki uprzejmości Telewizja Republika i Telewizja Trwam - napisano. To sensacyjne rozwiązanie, którego jeszcze nigdy nie było!

Na TV Republika prowadzone jest specjalne wydanie "Wiadomości". W studiu jest: Michał Adamczyk, Bronisław Wildstein, Wojciech Mucha, szef IPN. Wildstein: - Ta władza obiecywała łamanie prawa od początku. W umowie koalicyjnej zawarła stwierdzenie, że po dojściu do władzy unieważni wyrom TK, to jest jedno z poważniejszych przestępstw. Obecni na miejscu są też Michał Rachoń, Marcin Tulicki i Jacek Karnowski. Szef IPN Karol Nawrocki: - To, co mnie dziś spotkało wchodząc do studia, to obrazki z czasów minionych.

Tymczasem na TV Republika jest jednocześnie łączenie ze studiem. Program nie jest typowym programem informacyjnym, ale raczej publicystycznym.