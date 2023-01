Kosiniak-Kamysz mówi, co by zrobił w sprawie zgwałconej 14-latki. Spodziewalibyście się?

Rodzina 500 plus do zmiany

Program Rodzina 500 plus wszedł w wżycie 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo 500 zł przysługiwało na drugie i kolejne dzieci, ale później rząd rozszerzył program na wszystkie dzieci bez wyjątku. Rodzice nie muszą więc spełniać żadnych kryteriów, aby otrzymywać pieniądze. Jest wielu przeciwników takiego modelu pomocy, którzy chcą zmian w programie.

Komu zabrać świadczenie?

– Jestem zwolennikiem modyfikacji 500 plus, to wsparcie jest potrzebne, ale powiązałbym je z pracą co najmniej jednego członka rodziny. Zostawmy 500 plus dla tych, którzy są skłonni wykorzystać je dla dzieci, a nie jako profit dany od państwa jako bonus wyborczy – mówi nam senator Polski 2050 Jacek Bury. – Komu zabrać 500 plus? Trzeba to policzyć, ale sądzę, że np. 5000 zł dochodu na członka rodziny mogłoby być granicą, bo trzeba pomagać tym w potrzebie – dodaje polityk.

Od pomocy jest opieka społeczna

Postulat powiązania 500 plus z pracą, zaprezentował niedawno w „Super Expressie” także ekonomista Marek Zuber (51 l.). – W 500 plus chodzi o zachęcenie Polaków do dzietności. Od pomocy potrzebującym jest opieka społeczna – powiedział ekspert.

