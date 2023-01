500 plus powinno być waloryzowane

Koszty utrzymania dzieci są coraz wyższe, bo rosną ceny żywności, ubrań czy przyborów szkolnych. Nic dziwnego, że wielu rodziców chciałoby dostawać wyższe świadczenie 500 plus, które przez kilka lat straciło na wartości. Rząd nie ma takich planów, co powiedziała niedawno minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w programie "Pieniądze to nie wszystko".

A co sądzi o tym opozycja? – 500 plus powinno być waloryzowane o wskaźnik inflacji, podobnie jak pozostałe świadczenia. Kiedy rosną ceny, ludzie zależni od świadczeń powinni czuć się bezpieczni. To powinno być rozwiązanie systemowe – apeluje poseł lewicy Adrian Zandberg.

Waloryzacja, ale też reforma

Ekonomiści także są za waloryzacją, ale pod pewnymi warunkami. – Wpierw trzeba przeprowadzić reformę świadczenia. 500 plus nie powinno pomagać osobom w trudnej sytuacji, bo od tego jest opieka społeczna. Postuluję, aby 500 zł wypłacać osobom pracującym, z niskimi dochodami. Wówczas będzie ono zachętą do dzietności oraz do pracy i płacenia podatków. W takim wariancie świadczenie to powinno być waloryzowane, aby nie traciło na wartości – mówi ekonomista Marek Zuber (51 l.).