Morawiecki zapowiada: Darmowe laptopy dla uczniów! Kto może otrzymać komputer?

Uczniowie IV klas otrzymają nieodpłatnie laptopy - zapowiedź premiera

Laptopy dla uczniów, taka zapowiedź padła z ust premiera Mateusza Morawieckiego w czasie wtorkowej (24.01) konferencji prasowej. - Dążymy do ukształtowania Polski równych szans, takiej w której kultura, służba zdrowia i oświata będzie dostępna dla wszystkich w każdym zakątku ojczyzny. Każdy powinien mieć dobry start w życiu i do tego rząd PiS dąży. Nasze dzieci i młodzież muszą mieć kompetencje cyfrowe, aby sprawnie poruszać się we współczesnym świecie. Obecnie komputer jest niezbędnym instrumentem do funkcjonowania, także dla dzieci i młodzieży. Uczniowie od 4 klasy we wrześniu tego roku otrzymają laptopy, które będą im służyły w pomocy i edukacji. Chcemy, aby uczeń po edukacji szkolnej wyniósł jak najwięcej i miał ułatwiony start w dorosłym życiu - powiedział premier Morawiecki.

Władza chce pomóc uczniom

Skąd taki pomysł i jaki jest cel takiego działania? Premier Morawiecki wyjaśnił, że chodzi tu o wyrównanie szans uczniów: - Naszym zdaniem nierówności nie są napędem rozwoju, ale przyczyną straconych szans, utraconych talentów, także przyczyną wielu tragedii. Staramy się na wszystkie możliwe sposoby te nierówności wyrównywać – powiedział premier na wtorkowej konferencji prasowej. Przypomniał też, że w ubiegłym roku w komputery wyposażono ok. 218 tys. uczniów z terenów popegeerowskich.

Morawiecki podkreślił, że: - Czas ostatecznie wprowadzić polską szkołę w XXI wiek i przenieść system nauczania naszych dzieci na jak najwyższy poziom – stwierdził. - To jest jeden z elementów wspierania transformacji cyfrowej – podkreślił szef rządu.

