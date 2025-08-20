Czy prezydent Nawrocki będzie niezależny od prezesa PiS? Polacy mają wątpliwości

Adam Brzozowski
2025-08-20 13:30

Karol Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta RP dwa tygodnie temu. Instytut Badań Pollster zapytał Polaków na zlecenie „Super Expressu”, czy będzie on niezależny w swoich decyzjach od Jarosława Kaczyńskiego. Okazuje się, że większość z nas wskazała jednak na jego zależność od lidera Prawa i Sprawiedliwości.

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express, Tomasz Radzik/Super Express

Nie wierzymy w niezależność prezydenta

54 proc. respondentów uważa, że Karol Nawrocki jako prezydent będzie zależny od szefa partii, która poparła go w wyborach. Z kolei 34 proc. z nas wierzy w jego niezależność. Pozostała część ankietowanych przez Pollster (12 proc.) nie ma w tej sprawie zdania.

O to jak to będzie z niezależnością prezydenta Karola Nawrockiego od PiS i Jarosława Kaczyńskiego zapytaliśmy niedawno wiceszefa kancelarii prezydenta. - Prezydent będzie niezależny, ma przecież duży mandat społeczny. Ale przy tym na pewno myślę, że będzie przyjazna współpraca z obozem Zjednoczonej Prawicy, który poparł Karola Nawrockiego i dzięki temu poparciu wygrał on wybory prezydenckie. Naturalnym środowiskiem sojuszniczym, zapleczem jest środowisko PiS. Ale jak znam też Karola Nawrockiego, to wiem, że jest on osobowością niezależną – powiedział Adam Andruszkiewicz. Czyli w razie czego postawi się partii i liderowi PiS? - Prezydent Karol Nawrocki na pewno będzie podejmował decyzje samodzielnie. Zresztą to jest wpisane w jego naturę. I to jest dość niezależny człowiek, jeśli chodzi o charakter. I tak jak mówił w orędziu, nie chce być podległy żadnej formacji politycznej – dodał współpracownik prezydenta.

Czarnek ostro o Białym Domu: „Bardzo dobrze, że prezydenta Nawrockiego tam nie było”

Nawrocka: Szefem męża będą Polacy 

O kwestię niezależności prezydenta spytaliśmy jeszcze przed wyborami prezydenckimi żonę ówczesnego kandydata, Martę Nawrocką. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że Karol Nawrocki jest obywatelskim kandydatem, popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. - Będzie miał jednego szefa, a właściwie blisko 40 milionów Szefów – po prostu będzie działał dla zwykłych Polaków – odparła Nawrocka.

Nie ma niezależności bez funduszy

O niezależności prezydenta Nawrockiego zapytaliśmy eksperta. - Prezydent jest i jednocześnie nie jest niezależny. Jeśli będzie miał ambicję powalczenia o drugą kadencję, to nie zrobi tego bez zaplecza politycznego i funduszy partyjnych. To dotyczyło wszystkich poprzednich prezydentów. Ale nie można wykluczyć scenariusza, że Karol Nawrocki postanowi być rozgrywającym i wraz z jakąś częścią środowiska politycznego, postanowi stworzyć własny ruch. Jeśli takie ugrupowanie zdobędzie znaczące poparcie w wyborach parlamentarnych za dwa lata, wówczas będzie można mówić o początkach niezależności – mówi „Super Expressowi” politolog, prof. Olgierd Annusewicz.

Opisane w tekście badanie zrealizowane zostało  9-11.08.2025 roku metodą CAWI na próbie 1006 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

