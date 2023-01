Seniorzy nie odczują waloryzacji emerytur! Drożyzna zjada podwyżki

Waloryzacja 14,8 proc. to za mało

Przez ostatni rok żywność zdrożała o ponad 20 proc. Najbardziej, bo o 70 proc., zdrożały masło i olej. Wzrosły też ceny gazu i węgla oraz czynsze. Według GUS średnioroczna inflacja dla gospodarstw emerytów w 2022 r. wyniosła jednak „tylko” 14,8 proc. i taki będzie wskaźnik marcowej waloryzacji rent i emerytur.

Seniorzy będą zawiedzeni podwyżką

– Trudno dyskutować z danymi GUS, ale emeryci widzą, że ceny w sklepach są coraz wyższe – mówi Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. – Waloryzacja jest poza tym co roku spóźniona, bo niweluje inflację sprzed roku. My więc inflację kredytujemy. Większość seniorów będzie zawiedziona podwyżką. Dobrze, że jest chociaż minimalna kwota waloryzacji (250 zł brutto), co pomoże osobom z niskimi świadczeniami – dodaje Ostrowska.

Trzynasta nie pomoże emerytom

Seniorzy są przerażeni galopującymi cenami i twierdzą, że nawet dodatki ekstra im nie pomogą. – Wszystko jest takie drogie jak jeszcze nigdy. Normalnym ludziom nie starcza na takie życie, jakie mieli wcześniej. Rachunki są ogromne. Ciągle nie dostałem węgla, chociaż wójt chwalił się, że już jest. Żadna 13. czy 14. emerytury nie zrekompensują podwyżek, które nam zafundowano. – uważa Włodzimierz Jucha (65 l.) z Podkarpacia.

Wanda Zawada (72 l.) z Warszawy ma nadzieję, że dzięki waloryzacji emerytury będzie mogła zapłacić za dodatkowe rachunki. - Wówczas będę zadowolona. Teraz drożyzna atakuje nas ze wszystkich stron i to widać. Wystarczy pójść do byle jakiego sklepu i popatrzeć na ceny, chociażby chleba. To masakra! - mówi nam pani Wanda.