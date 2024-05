Ustawa o zagrożeniu bezpieczeństwa państwa trafiła do Sejmu! Skierował ją tam prezydent

PiS rozpoczął kampanię do PE. Kaczyński: te wybory, to było oszustwo [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Prezydent Andrzej Duda nasilił w ostatnim czasie swoją aktywność, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa państwa Polskiego. Widmo rozlania się rosyjskiej agresji na kraje Paktu Północnoatlantyckiego, skłoniło nawet, skłóconego z rządem prezydenta, by ramię w ramię z premierem Donaldem Tuskiem udać się do Stanów Zjednoczonych, na spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem. Ta jedność nie utrzymała się jednak długo. W zeszłym tygodniu prezydent zaskoczył zarówno polityków, jak i opinię publiczną, ogłaszając w mediach, że Polska jego gotowa do rozszerzania programu jądrowego i wyraża gotowość do przystąpienia do „nuclear sharing”. Ta deklaracja wyraźnie zaskoczyła premiera Donalda Tuska, spotkała się także z ostrą krytyką wśród polityków koalicji rządzącej, którzy wypominali prezydentowi, że o polityce zagranicznej Polski decyduje Rada Ministrów, a na tematy bezpieczeństwa narodowego rozmawia się za zamkniętymi drzwiami – a nie publicznie.

Teraz, prezydent Duda wykazał kolejną inicjatywę na polu angażowania się w kwestie obronne Polski. Zaproponowane przez niego w projekcie ustawy rozwiązania mają – jak wyjaśnia BBN- „przeciwdziałać zagrożeniom hybrydowym, podprogowym oraz bezpośredniej agresji zbrojnej”.

Ustawa o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Najważniejsze zmiany.

Określenie zasad organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa

Ustalenie stanów gotowości obronnej państwa

Doprecyzowanie systemu stałych dyżurów, z włączeniem marszałków Sejmu, Senatu, Szefa BBN

Określenie celów, struktury, trybu opracowania i zmiany Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej

Sprecyzowanie założeń Planu Reagowania Obronnego RP, z uwzględnieniem zarządzania kryzysowego w ramach NATO Sprecyzowanie zasad opracowywania narodowych planów użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa

Doprecyzowanie i uszczegółowienie zasad reagowania obronnego na zewnętrze zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Przyjęcie nowych rozwiązań w sprawie planów operacyjnego użycia Sił Zbrojnych

Wprowadzenie stałych planów obrony, na wypadek nagłych zagrożeń

Doprecyzowanie założeń dotyczących programowania obronnego

Zmiana struktur dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Projekt, ma być odpowiedzią na nowe zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej – względem zarówno Polski, jak i innych państw NATO.

Prezydent RP @AndrzejDuda skierował dziś do Sejmu projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w obszarze militarnym oraz pozamilitarnym, wzmacniających zdolności państwa… pic.twitter.com/AfLfNAD5bb— BBN (@BBN_PL) May 2, 2024

