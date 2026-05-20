Ujawniono, o czym rozmawiali Nawrocki i Magyar. "Nie jest tak naiwny jak Tusk"

Premier Węgier w pierwszą zagraniczną wizytę wybrał się do Polski.

We środę (20 maja 2026 roku) spotkał się m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim.

Wiemy, o czym rozmawiano!

Polski prezydent i węgierski premier spotkali się w środę w Belwederze. Wcześniej Peter Magyar, który od wtorku przebywa z wizytą w Polsce, spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem (WIĘCEJ: O czym rozmawiali Donald Tusk i Peter Magyar? Konkretne tematy). Jak przekazała po spotkaniu Kancelaria Prezydenta RP, głównymi tematami spotkania Nawrockiego i Magyara były relacje polsko–węgierskie, w tym współpraca gospodarcza, a także wsparcie węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. - Ponadto omówiono kwestie bezpieczeństwa regionu oraz pogłębianie współpracy obu państw w ramach formatów regionalnych: Grupy Wyszehradzkiej, Bukaresztańskiej Dziewiątki i Inicjatywy Trójmorza - podała na X KPRP.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił w rozmowie z Polsat News, że spotkanie było bardzo pragmatyczne, treściwe i potwierdziło dobre relacje pomiędzy oboma narodami. Ocenił, że Magyar nie chce wchodzić w wewnętrzne spory w Polsce. Przydacz przekazał, że rozmowy dotyczyły też agresywnej polityki Rosji oraz przyszłości Europy. Prezydencki minister ocenił, że Magyar „nie jest tak naiwny politycznie, jak Donald Tusk, jeśli chodzi o politykę wewnątrz UE”, szczególnie w kwestii polityki klimatycznej czy migracyjnej Unii.

Ponadto - przekazał Przydacz - rozmowy dotyczyły też odblokowania środków z European Peace Facility, współpracy w regionie Trójmorza na czym, jak zaznaczył, Nawrockiemu bardzo zależy oraz spraw energetycznych, w tym jak mówił „odcięcia rosyjskich linków” w zakresie energetyki.

Wizyta w Polsce to pierwsza zagraniczna podróż Magyara po zaprzysiężeniu na premiera, które odbyło się 9 maja. Jego ugrupowanie TISZA zwyciężyło w kwietniowych wyborach parlamentarnych, władzę po 16 latach stracił wówczas Viktor Orban.

Po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech prezydent Karol Nawrocki pogratulował Peterowi Magyarowi zwycięstwa. Dodał, że wysoka frekwencja i uzyskany przez Magyara wynik dają jemu i ugrupowaniu TISZA silny mandat społeczny. Prezydent wyraził wówczas nadzieję, że zostaną zachowane dobre tradycje relacji polsko-węgierskich.

