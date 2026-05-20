O czym rozmawiali Donald Tusk i Peter Magyar? Konkretne tematy

Premier Donald Tusk i nowo zaprzysiężony premier Węgier Peter Magyar zadeklarowali wspólną pracę nad wypracowaniem jednolitego europejskiego stanowiska w kwestii Ukrainy, podkreślając, że prezentują "podobny pogląd" w tej sprawie.

Obaj premierzy wyrazili pełne poparcie dla aspiracji akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej, jednocześnie zaznaczając konieczność przestrzegania wszystkich obowiązujących procedur.

Donald Tusk z entuzjazmem powitał zwycięstwo Petera Magyara, określając je jako "powrót Węgier do Europy" oraz znak nadziei na demokrację i rządy prawa, co sygnalizuje znaczącą zmianę w relacjach polsko-węgierskich po zakończeniu 16-letnich rządów Viktora Orbána.

Podczas wizyty Petera Magyara w Polsce doszło do spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Po rozmowach, szef polskiego rządu poinformował, że obaj premierzy zamierzają aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu wspólnego europejskiego podejścia do sytuacji na Ukrainie. Tusk podkreślił, że z węgierskim premierem prezentują „podobny pogląd” w tej sprawie.

- Myślę, że będziemy w stanie wypracować wspólne stanowisko bardzo szybko - mówił szef polskiego rzadu. Dodał również, że liczy na „życzliwą i krytyczną, kiedy trzeba” kooperację z rządem węgierskim.

Jednym z kluczowych tematów rozmów była perspektywa członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Premier Tusk wyraził pełne poparcie dla tych dążeń, jednocześnie wskazując na konieczność przestrzegania obowiązujących procedur.

- Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom – oświadczył Donald Tusk.

Zaznaczył przy tym, że zarówno Polska, jak i Węgry będą dbać o to, aby przestrzegane były „wszystkie reguły, które obowiązywały również Polskę” w procesie jej przystępowania do Unii Europejskiej.

Pochwały ze strony Tuska

Wizyta Petera Magyara w Polsce, która rozpoczęła się we wtorek, jest jego pierwszą podróżą zagraniczną po objęciu funkcji premiera Węgier 9 maja. Jego ugrupowanie Tisza odniosło zwycięstwo w kwietniowych wyborach parlamentarnych, co doprowadziło do zakończenia 16-letnich rządów Viktora Orbána. Podczas wspólnej konferencji prasowej, premier Tusk odniósł się do zmian politycznych na Węgrzech, wyrażając silne poparcie dla nowego rządu.

- Twoje historyczne zwycięstwo na Węgrzech, to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości, do prawdziwej demokracji. To także znak nadziei dla milionów ludzi w Europie i na świecie, że demokracja, rządy prawa, przyzwoitość, moralność w polityce że to nie są przegrane sprawy - mówił.

Tusk podkreślił również, że premier Magyar ma w Polsce wielu sympatyków, a Polaków i Węgrów zawsze łączyła „świadomość, że ważne sprawy wymagają waleczności i serca”.

- Dziękuję, że przyjąłeś to serce w barwach węgierskich, ja noszę zawsze serce w barwach polskich, bo dobrze obaj wiemy, że można pokonać każde zło jeśli ma się serce, jeśli się wierzy we własny naród - podsumował.

