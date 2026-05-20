Premier Węgier ujawnia, co wie o Romanowskim. „Są znaki”

Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, ścigany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości, miał schronić się na Węgrzech, gdzie toczy się przeciwko niemu postępowanie.

Nowy premier Węgier, Peter Magyar, ujawnił, że są sygnały o opuszczeniu przez Romanowskiego kraju przez Serbię, choć to informacja niepotwierdzona.

Jakie konsekwencje może mieć ta sensacyjna wiadomość dla poszukiwanego polityka i czy faktycznie zmieni ona bieg sprawy?

Romanowski wyjechał z Węgier? Peter Magyar mówi o Serbii

Węgierski premier Peter Magyar został zapytany o Marcina Romanowskiego podczas wywiadu dla TVN24. Rozmowa odbyła się we wtorkowy wieczór, gdy Magyar jechał pociągiem z Krakowa do Warszawy. Pytanie dotyczyło tego, gdzie może przebywać były wiceminister sprawiedliwości.

Odpowiedź premiera Węgier była bardzo mocna. Magyar przypomniał, że jeszcze w czasie kampanii przewidywał, iż politycy związani z obozem Zjednoczonej Prawicy mogą opuścić Węgry po zmianie władzy w Budapeszcie.

— W czasie kampanii kilka razy wyraziłem przypuszczenie, że dzień po wyborach opuszczą Węgry. Wtedy jeszcze Zbigniew Ziobro mówił inaczej i był pewny siebie. Później okazało się, że miałem rację. Powiedziałem, że dopóki będzie rządziła TISZA, międzynarodowi przestępcy nie będą mogli tu przebywać — powiedział Peter Magyar.

Największe poruszenie wywołały jednak kolejne słowa szefa węgierskiego rządu. Magyar przekazał, że według sygnałów, które do niego dotarły, Romanowski również mógł wydostać się z Węgier.

— Przed chwilą rozmawiałem z moimi kolegami. Są znaki, że pan Romanowski również opuścił Węgry przez Serbię — powiedział premier Węgier.

Od razu dodał jednak ważne zastrzeżenie: to nie jest jeszcze potwierdzona informacja.

Gdzie jest Marcin Romanowski? Sprawa budzi wielkie emocje

Marcin Romanowski był wiceministrem sprawiedliwości w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa postawiła mu zarzuty dotyczące nieprawidłowości związanych z gospodarowaniem środkami z Funduszu Sprawiedliwości. Zarzuty w tej sprawie usłyszał także były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Obaj politycy uzyskali azyl na Węgrzech, gdy premierem tego kraju był Viktor Orban. Po zmianie władzy w Budapeszcie sprawa ich dalszego pobytu stała się jednym z najgorętszych tematów politycznych. W połowie lutego warszawski sąd ponownie wydał europejski nakaz aresztowania wobec Marcina Romanowskiego. Wniosek dotyczący podobnego nakazu wobec Zbigniewa Ziobry jest rozpatrywany przez sąd.

Dlatego słowa Petera Magyara wybrzmiały wyjątkowo mocno. Jeśli informacja o wyjeździe Romanowskiego przez Serbię się potwierdzi, pojawią się kolejne pytania: kiedy dokładnie były wiceminister opuścił Węgry, kto mu w tym pomagał i dokąd udał się później.

Peter Magyar wypowiedział się ws. Ziobry. Tak się dowiedział o jego wyjeździe

Premier Węgier z pierwszą wizytą w Polsce

Peter Magyar rozpoczął we wtorek swoją pierwszą oficjalną wizytę zagraniczną po objęciu stanowiska premiera Węgier 9 maja. W ciągu dwóch dni odwiedza Kraków, Warszawę i Gdańsk. Następnie ma udać się do Wiednia, skąd wróci do Budapesztu pociągiem.

To właśnie podczas tej podróży padły najnowsze słowa o Marcinie Romanowskim. Sprawa byłego wiceministra sprawiedliwości wciąż pozostaje jedną z najbardziej politycznie obciążających historii ostatnich miesięcy. Według premiera Węgier są sygnały, że Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. Nie ma jednak jeszcze oficjalnego potwierdzenia tej informacji.

Biedrzycka Expressem | 2026 05 20