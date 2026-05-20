Tomasz Sakiewicz będzie miał problemy?! Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry

Tomasz Sakiewicz, prezes Telewizji Republika, został wezwany na świadka przez Prokuraturę Krajową w śledztwie dotyczącym okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA, mającym wyjaśnić, czy inne osoby pomagały mu w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura zamierza postawić 26 zarzutów (m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą), wyjechał do USA w nietypowych okolicznościach, m.in. przez Mediolan, prawdopodobnie posługując się węgierskim dokumentem po odebraniu mu polskiego paszportu.

Sakiewicz zdementował, że wydał Ziobrze legitymację dziennikarską, twierdząc, że były minister jest jedynie "komentatorem" Telewizji Republika, a nie dziennikarzem, co rzuca nowe światło na cel i legalność jego pobytu w USA.

Tomasz Sakiewicz został wezwany do prokuratury w charakterze świadka. Ma złożyć zeznania w sprawie wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk, w rozmowie na antenie TVN24, wyjaśnił, że prokuratorzy podjęli decyzję o wezwaniu go w charakterze świadka. Prokuratura Krajowa prowadzi czynności sprawdzające, mające na celu ustalenie, czy inne osoby mogły udzielić pomocy Zbigniewowi Ziobrze w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Rola Telewizji Republika

Telewizja Republika informowała wcześniej, że Zbigniew Ziobro został jej komentatorem politycznym w Stanach Zjednoczonych. Agencja Reuters donosiła, że były szef resortu sprawiedliwości otrzymał amerykańską wizę dziennikarską, a decyzję w jego sprawie miał osobiście podjąć zastępca sekretarza stanu USA, Christopher Landau. Tomasz Sakiewicz skomentował tę sytuację w rozmowie z Sylwestrem Latkowskim na jego kanale YouTube.

- Ja jestem wciągany w klasyczną pułapkę – stwierdził szef Republiki.

Odnosząc się do kwestii legitymacji dziennikarskiej dla byłego ministra, Sakiewicz odpowiedział bez wahania.

- Legitymacji nie dałem, bo nie jest naszym dziennikarzem. Jest naszym komentatorem. On nie będzie robił wywiadów, nie będzie pisał artykułów dziennikarskich. Będzie komentował. Zresztą nie miałbym tak jak fizycznie tego zrobić. Nie wystawiałem mu legitymacji, byłoby to niestosowne - powiedział.

Sytuacja prawna Ziobry

Na byłym ministrze sprawiedliwości Zbigniewie Ziobrze ciąży 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywania stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Zarzuty te dotyczą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Pod koniec 2025 roku, po tym jak Sejm wyraził zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów, okazało się, że były minister przebywa w Budapeszcie.

Zbigniew Ziobro opuścił Węgry 9 maja, tuż przed zaprzysiężeniem nowego premiera Petera Magyara, który zapowiadał jego ekstradycję. Do Stanów Zjednoczonych nie poleciał bezpośrednio z Budapesztu, lecz z lotniska Mediolan-Malpensa. Odbył rejs United Airlines do Newark, podróżując w towarzystwie syna Jerzego. Polskie służby zostały poinformowane o tym locie przez Włochów dopiero 15 maja. Zbigniew Ziobro podróżował bez polskiego paszportu, który został mu odebrany w grudniu – przypuszcza się, że posługiwał się dokumentem wydanym przez węgierskie władze po przyznaniu mu azylu.

