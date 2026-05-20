Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza. Żegnają go Monika Olejnik, Adam Bodnar i Małgorzata Kidawa-Błońska

2026-05-20 13:33

W środę 20 maja w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, zmarłego w wieku 80 lat cenionego prawnika, scenarzysty oraz długoletniego współpracownika reżysera Krzysztofa Kieślowskiego. Wybitny twórca, którego dzieła na trwałe wpłynęły na polskie i światowe kino, spoczął na Starych Powązkach, jednym z najbardziej zasłużonych cmentarzy w Polsce. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli przedstawiciele świata kultury, polityki oraz wymiaru sprawiedliwości, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Adam Bodnar.

Autor: Paweł Dąbrowski
  • W środę 20 maja odbył się pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza, z mszą żałobną w Kościele Sióstr Wizytek w Warszawie i pochówkiem w grobie rodzinnym na Starych Powązkach.
  • Krzysztof Piesiewicz pozostawił bogate dziedzictwo jako współautor scenariuszy do przełomowych filmów Krzysztofa Kieślowskiego (m.in. "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki", "Trzy kolory), a także był cenionym prawnikiem i senatorem.
  • W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyły liczne osobistości ze środowiska filmowego, kulturalnego, prawniczego oraz politycy, w tym Monika Olejnik, Adam Bodnar i Małgorzata Kidawa-Błońska.

Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 11:00 w Kościele Sióstr Wizytek, usytuowanym przy Krakowskim Przedmieściu w stolicy. Świątynia zgromadziła liczne grono żałobników, wśród których znaleźli się bliscy zmarłego, a także osobistości ze środowiska filmowego, kulturalnego oraz prawniczego. Wśród obecnych polityków, którzy oddali hołd zmarłemu, byli między innymi Adam Bodnar i Małgorzata Kidawa-Błońska.

Po zakończeniu nabożeństwa kondukt żałobny wyruszył w kierunku Starych Powązek. To historyczne miejsce, będące nekropolią wielu zasłużonych Polaków, stało się ostatecznym miejscem spoczynku Krzysztofa Piesiewicza, który został pochowany w grobie rodzinnym. Informacje dotyczące szczegółów ceremonii pogrzebowej zostały wcześniej przekazane publicznie przez księdza Andrzeja Lutra, duszpasterza środowisk twórczych.

Krzysztof Piesiewicz pozostawił po sobie bogate dziedzictwo, przede wszystkim jako współautor przełomowych dzieł filmowych stworzonych w duecie z Krzysztofem Kieślowskim. Ich wspólna praca zaowocowała produkcjami, które do dziś są uznawane za kamienie milowe w historii polskiego i europejskiego kina. Piesiewicz współtworzył scenariusze do takich tytułów jak "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki" oraz słynnej trylogii "Trzy kolory". Filmy te zyskały międzynarodowe uznanie, cenione za głęboką wrażliwość, psychologiczną przenikliwość i poruszanie kwestii moralnych. Poza działalnością scenopisarską Krzysztof Piesiewicz był również cenionym prawnikiem oraz senatorem, co świadczy o jego wszechstronności i zaangażowaniu w życie publiczne.

