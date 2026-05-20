Prokuratura przekazała informacje ws. Zbigniewa Ziobro. Co wiadomo?

Zbigniew Ziobro opuścił Europę 9 maja, podróżując do USA na "wizie członka zagranicznych mediów", mimo ciążących na nim 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Prokuratura Krajowa potwierdziła, że wyjazd Ziobry był możliwy tylko dlatego, że nie został wydany Europejski Nakaz Aresztowania, o co prokuratura wnioskowała, a jego brak uniemożliwił zatrzymanie byłego ministra.

Wcześniej Telewizja Republika ogłosiła, że Zbigniew Ziobro dołączy do stacji jako komentator polityczny w Stanach Zjednoczonych, co ma związek z uzyskaną przez niego wizą medialną.

Zbigniew Ziobro, wraz z Marcinem Romanowskim, byłym wiceszefem Ministerstwa Sprawiedliwości i posłem Prawa i Sprawiedliwości, jest podejrzanym w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Krajową. Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży obecnie 26 zarzutów w ramach tego postępowania. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak ogłosił, że oficjalne informacje potwierdzają opuszczenie Europy przez Zbigniewa Ziobrę w dniu 9 maja.

- Od kilku dni posiadamy już oficjalną informację, iż Zbigniew Ziobro opuścił Europę w dniu 9 maja. Wyleciał z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych do Nowego Jorku drogą lotniczą, posłużył się wizą "członka zagranicznych mediów" - przekazał.

Wcześniej sam Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, poinformował publicznie o swoim pobycie w Stanach Zjednoczonych. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posiada dokument przyznający mu prawo do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Równocześnie, Telewizja Republika podała do wiadomości, że Ziobro dołączy do stacji jako komentator polityczny.

Kontrowersje wokół ENA

Podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej, Przemysław Nowak, odniósł się do kwestii braku Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Prokurator podkreślił, że gdyby ENA został wydany, podróż Ziobry byłaby niemożliwa.

- Chciałbym zaznaczyć, że gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, od 10 lutego, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy - jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany – oświadczył.

Dodał, że do zatrzymania polityka nie było podstaw, bowiem Zbigniew Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo ani nie wydano ENA pomimo wniosku prokuratury. Rzecznik zaznaczył jednak, że to nie oznacza, iż ten jest wolnym człowiekiem, podkreślając, że jest podejrzany i ścigany w Polsce. Przypomniał również, że pomoc osobie podejrzanej, ściganej w Polsce listem gończym, w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w tym ucieczce, stanowi przestępstwo.

