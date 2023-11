Tyle wydamy na odprawy 144 posłów! Lepiej usiądź, zanim zobaczysz tę kwotę!

1 listopada Krystyna Pawłowicz poszła na cmentarze. To bardzo przykre, co ją spotkało

i to we wszystkich świętych!

Jak informowaliśmy w czwartek 2 XI, kadencja Sejmu zakończy się za niespełna dwa tygodnie, czyli dwa i pół miesiąca od ostatniego posiedzenia Sejmu. Za ten czas, który posłowie spędzili głównie na prowadzeniu swojej kampanii, a potem na odpoczynku po tejże, kancelaria Sejmu wypłaci im pełne uposażenia i diety. Posłowie zapewniają nas, że należy im się wypłata także za ten okres. Wybrańcy narodu inkasują 12 tys. 826,64 zł uposażenia i 4 tys. zł diety, co daje niemal 17 tysięcy. Według wyliczeń NIK zarabiają więcej z racji dodatków. Przeciętne uposażenie z dietą wynosi więc powyżej 19 tys. zł. Przez dwa i pół miesiąca uzbiera się zatem ok. 50 tysięcy zł! WIĘCEJ: SZOK! Posłowie zainkasują nawet 50 tysięcy złotych. W tym czasie nawet nie muszą przyjeżdżać do Sejmu.

Tymczasem dziennik "Rzeczpospolita" donosi, że wyniki wyborów z 15 października dla 144 dotychczasowych posłów oznaczają pożegnanie z Sejmem. Najwięcej mandatów w tych wyborach straciło PiS i Lewica - 40 i 23 (przy czym część polityków z Lewicy przeszła do KO). - Co trzeci poseł kończącej się kadencji nie zasiądzie w nowym Sejmie - wynika z obliczeń Kancelarii Sejmu. To się może jeszcze zmienić - wielu z nowo wybranych musi bowiem złożyć ślubowanie, a część zrezygnować z funkcji jak np. Marcin Przydacz, prezydencki minister, Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, czy Krzysztof Hetman, europoseł PSL, który zdobył mandat poselski - czytamy.

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji posła politykom będą przysługiwały nader sympatyczne odprawy. Jak podaje dziennik, zgodnie z przepisami prawa każdemu posłowi przysługuje odprawa w wysokości trzech miesięcznych uposażeń. To kwota 38,5 tys. złotych brutto. Na wypłatę odpraw Kancelaria Sejmu przeznaczy ok. 2 mln złotych.

Posłowie kończący pracę w Sejmie będą musieli oddać zaciągnięte pożyczki, ale też będą mogli wykupić sprzęt elektroniczny, który służył im do pracy parlamentarnej, chodzi głównie o laptopy. - W przypadku zakończenia kadencji Sejmu niespłaconą część pożyczki wraz z oprocentowaniem poseł zobowiązany jest spłacić w trybie natychmiastowym. Obowiązek ten nie dotyczy posłów wybranych na następną kadencję Sejmu, którzy kontynuują spłatę pożyczki na dotychczasowych zasadach (...) Posłowie kończący wykonywanie mandatu mogą dokonać zakupu składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Kancelarii Sejmu, a stanowiących wyposażenie biura poselskiego, w cenie odpowiadającej ich wartości rynkowej. Odbywa się to na podstawie cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz popytu na nie - tłumaczyła dziennikowi Kancelaria Sejmu.

Sonda Czy cieszysz się z wyników wyborów do Sejmu i Senatu 2023? Tak Nie