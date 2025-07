Bodnar reaguje na ogłoszenie ważności wyborów! "Wykaże wszystkie nieprawidłowości proceduralne"

Bodnar po posiedzeniu Izby Kontroli SN zapowiada list do marszałka Sejmu

Sąd Najwyższy, działając w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, orzekł we wtorek o ważności wyboru Karola Nawrockiego na Prezydenta RP. Wybór ten został dokonany 1 czerwca bieżącego roku. Uchwała SN została odczytana przez prezesa Izby, Krzysztofa Wiaka.

Prokurator Generalny, Adam Bodnar, ogłosił zamiar skierowania listu do marszałka Sejmu, Szymona Hołowni. List ten ma na celu "wykazanie wszystkich nieprawidłowości proceduralnych", które miały miejsce podczas posiedzenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (SN) w kontekście ważności wyboru nowego prezydenta RP.

Adam Bodnar wyraził przekonanie, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN nie powinna była orzekać w sprawie ważności wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Podkreślił, że jego wniosek o wyłączenie sędziów nie został rozpatrzony, co spotkało się z uwagami ze strony sędziów, którzy złożyli zdania odrębne.

Bodnar, udając się do Sądu Najwyższego, nie był przekonany, czy wszystkie protesty wyborcze zostały należycie i rzetelnie rozpoznane.

Bodnar chce poinformować Hołownię o "nieprawidłowościach"

W kontekście pytania, czy marszałek Sejmu powinien zwołać Zgromadzenie Narodowe i odebrać przysięgę od prezydenta elekta Karola Nawrockiego, Bodnar zapowiedział skierowanie listu do marszałka Hołowni. W liście tym zamierza przedstawić wszystkie nieprawidłowości proceduralne, które miały miejsce, kwestionując tym samym, czy norma artykułu 129 Konstytucji, mówiąca o orzekaniu przez Sąd Najwyższy o ważności wyborów, została spełniona.

Ostateczna decyzja, co do dalszych kroków, leży w gestii marszałka Hołowni. Bodnar podkreślił, że marszałek powinien być dokładnie poinformowany o wszystkich kwestiach proceduralnych, które miały miejsce.

Szef MS wyraził uznanie dla zdań odrębnych sędziów Leszka Boska i Grzegorza Żmija, które określił jako "akt oskarżenia pod adresem Izby Kontroli Nadzwyczajnej" i podkreślił, że Izba ta nie powinna była orzekać w tej sprawie. Bodnar wyraził także opinię, że Sąd Najwyższy powinien dążyć do budowania zaufania obywateli do swoich działań, a nie działać w sposób, który to zaufanie podważa.

Marszałek Hołownia zamierza zwołać Zgromadzenie Narodowe 6 sierpnia

Marszałek Hołownia wcześniej zapowiedział zwołanie Zgromadzenia Narodowego na 6 sierpnia, aby Karol Nawrocki złożył przysięgę, o ile nie będzie stwierdzenia nieważności wyboru prezydenta przez Sąd Najwyższy.

We wtorek wieczorem Hołownia potwierdził na platformie X, że zwoła Zgromadzenie w tym terminie, wyrażając wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, ale podkreślając, że nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy.

Kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia. Zgodnie z Konstytucją, nowo wybrany prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego prezydenta RP.

