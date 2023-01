Tusk zdradził, co zrobi opozycja z wiekiem emerytalnym. Wielka zmiana

Donald Tusk doskonale pamięta niezadowolenie większości społeczeństwa po pomyśle jego partii, by zwiększyć wiek emerytalny. Z perspektywy czasu sam lider PO widzi, że ta decyzja nie była dobra. - Uważam sprawę za zamkniętą, choćby z tego powodu, że niezależnie od ilości argumentów ekonomicznych, statystycznych, a także finansowych. Oczywiście, im dłużej ludzie pracują, tym wyższą mają emeryturę, co dzisiaj widać bardzo wyraźnie. Nie ulega wątpliwości, ze opinia publiczna w Polsce, była sceptyczna wobec tego projektu – mówił na konferencji. Podkreślił także, że wiek emerytalny i jego ewentualne zwiększenie jest kwestią zamkniętą. - Kwestia wieku emerytalnego i udokumentowana. Wszyscy wiemy, jaka była historia, jakie były powody i argumenty na rzecz podniesienia wieku emerytalnego. Sprawa zresztą zamknięta. Mówiłem o tym tuż po powrocie z Brukseli, do polskiej polityki – powiedział Donald Tusk. Zadeklarował także, że jeśli opozycja wygra wybory, nie będzie się tym zajmować, co może być zadziwiające dla osób, które kojarzą PO głównie z podniesieniem wieku emerytalnego. - Wszyscy się chyba zgodzimy, że polscy przyszli emeryci, polskie przyszłe emerytki chcą sami decydować o tym, w jakim wieku idą na emeryturę, dlatego sprawę uważam za zamkniętą. Nie będziemy podnosić wieku emerytalnego po wygranych wyborach – podsumował Donald Tusk.

