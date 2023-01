Debata Tusk-Kaczyński jednak się odbędzie?! "Czekamy na odpowiedź"

Czy dojdzie do powtórki debaty Tusk-Kaczyński? Przypomnijmy, że szef PiS ostatnio starł się z liderem PO... ponad 15 lat temu. W tym pojedynku - zdaniem zdecydowanej większości ekspertów - Kaczyński poniósł bardzo wyraźną porażkę. - Praktycznie rzecz biorąc to była gra do jednej bramki. To nie było zwycięstwo, to był nokaut. Kaczyński został znokautowany, zwłaszcza w kontekście zapowiedzi, jaki to Tusk jest marny - oceniał prof. Kazimierz Kik. Możliwe jednak, że prezes PiS będzie miał okazję do rewanżu. Krzysztof Sobolewski zapytany został o to, czy debata Donalda Tuska z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim jest realna w najbliższych miesiącach. - Cały czas czekamy na odpowiedź Donalda Tuska - odparł sekretarz generalny PiS. - Pan prezes Kaczyński przekazał, że taka debata mogłaby się odbyć, ale musiałyby zostać spełnione pewne warunki. Jednym z głównych jest to, aby to była merytoryczna debata na argumenty, a nie przedstawienie podszyte kłamstwem, agresją i manipulacją, które są obecnie znakiem rozpoznawczym opozycji totalnej - dodał Sobolewski.

