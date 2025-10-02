Tusk zapytany o Sterczewskiego. Powiedział wprost, na co może liczyć poseł KO

Poseł KO Franciszek Sterczewski znalazł się w trudnej sytuacji podczas akcji humanitarnej Global Sumud Flotilla.

Statki z polską delegacją, w tym posłem Sterczewskim, zostały zatrzymane podczas próby dotarcia do Strefy Gazy.

Premier Donald Tusk zapewnia pomoc konsularną, ale przestrzega przed podróżami w niebezpieczne rejony.

Poseł Koalicji Obywatelskiej, Franciszek Sterczewski ma kłopoty. Wszystko dlatego, że bierze on udział w akcji pomocy humanitarnej Global Sumud Flotilla, która chciała nieść pomoc mieszkańcom Strefy Gazy.

Niestety, doszło do zatrzymania części statków flotylli. Jak podali w czwartek (2 października) organizatorzy akcji i flotylli Sumud: wszystkie statki, którymi płynęli członkowie polskiej delegacji, zostały zatrzymane. Wśród polskiej delegacji znaleźli się: poseł Franciszek Sterczewski z Koalicji Obywatelskiej, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka, a także aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”.

Tusk zapytany o posła Sterczewskiego. Stanowcza odpowiedź

Pytany o sytuację polskich obywateli, a w tym właśnie o posła Sterczewskiego, premier Donald Tusk powiedział wprost: - Poseł Franciszek Sterczewski będzie traktowany tak jak każdy obywatel, może liczyć na pomoc konsularną - podkreślił.

Premier rządu powiedział, również, że: - Państwo polskie jest do tego, żeby opiekować się w trudnych, krytycznych sytuacjach każdym polskim obywatelem nie dlatego, że jest posłem, nie dlatego, że postanowił uczestniczyć w tej morskiej demonstracji przeciwko Izraelowi. (...) Moim zadaniem nie jest oceniać motywację, tylko zapewnić opiekę konsularną tak jak każdemu innemu obywatelowi w tej sytuacji - dodał premier Tusk.

Tusk przestrzega Polaków i powtarza apel MSZ

Donald Tusk jednocześnie zaapelował też, by polscy obywatele nie podróżowali „w miejsca krytyczne”, czyli tam gdzie jest niebezpiecznie oraz by brali pod uwagę konsekwencje, które taka podróż może wywołać. - Jeszcze raz przestrzegam wszystkich polskich obywateli, a posłowie powinni być tu szczególnie czujni, jeśli nasz MSZ apeluje o niepodróżowanie w miejsca krytyczne, bo to później rodzi konsekwencje, to proszę przestrzegać tych wezwań - powiedział szef rządu.

