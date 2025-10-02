Niepokojące nagranie z posłem Sterczewskim. "Jeżeli widzicie to wideo, tzn. że zostałem porwany"

Polski poseł, Franciszek Sterczewski, nagrał niepokojące wideo, informując o porwaniu przez siły izraelskie na wodach międzynarodowych.

Statek, na którym znajdował się polski polityk zostały przechwycone podczas misji humanitarnej do Strefy Gazy.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zareagowało na sytuację i przekazało, że będzie działać, by otoczyć opieką polskich obywateli.

Statki wchodzące w skład fotylli z pomocą humanitarną zatrzymane przez izraelską marynarę wojenną!

Część statków wchodzących z skład flotylli z pomocą humanitarną została zatrzymana przez izraelską marynarę wojenną. W łodziach płynących z pomocą znajdowali się także obywatele polscy: poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka, a także aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”. Już w środę późnym wieczorem o sprawie informował Global Movement To Gaza Poland:

Alma i Sirius, cywilne łodzie Global Sumud Flotilla niosące pomoc humanitarną zostały nielegalnie przechwycone na wodach międzynarodowych w drodze do Strefy Gazy przez Siły Okupacyjne Izraela podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej. Na pokładzie znajdowali się polscy obywatele @OmarIssaFaris1 i @f_sterczewski. Żądamy natychmiastowych gwarancji ich bezpieczeństwa! Wzywamy rząd polski do natychmiastowego zajęcia stanowiska i podjęcia działań w ochronie polskich obywateli płynących w Globalnej Flotylli Sumud. Żądamy natychmiastowej reakcji Ministra Radosława Sikorskiego - napisano.

O sytuacji polskich obywateli zaalarmowała także wicemarszałkini Senatu, Magdalena Biejat: - Misja humanitarna płynąca do Strefy Gazy została zatrzymana przez Izrael. W tym polscy obywatele @f_sterczewsk i Omar Faris. Razem z @dgpopiolek i @AndrzejSzejna jesteśmy w kontakcie z Flotyllą. Domagamy się od @MSZ_RP natychmiastowych działań w sprawie naszych obywateli!

Niepokojące nagranie z posłem Sterczewskim

Jednocześnie na instagramowym koncie posła Franciszka Sterczewskiego pojawił się wpis o następującej treści: - Ahoj! Tu zespół Franka Sterczewskiego. Statek Sirius, na którym znajduje się Franek, został nielegalnie przechwycony przez okupacyjne siły Izraela na wodach międzynarodowych. Innym przechwyconym statkiem jest Alma, na której także znajduje się polski obywatel biorący udział w misji, Omar Faris. Oni i cała polska załoga podjęli się trudnego zadania i wykazali naprawdę wielką odwagą. Jesteśmy z nich bardzo dumni. ✊️ Czekamy na więcej informacji. Obserwujcie Global Movement to Gaza i Global Sumud Flotilla. All Eyes on Gaza!

Do wpisu dołączone zostało niepokojące nagranie. Widać na nim posła trzymającego w ręku paszport, polityk mówi:

Jeżeli widzicie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany przez siły okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas pokojowej misji humanitarnej Global Sumud Flotilla. Gorąca prośba, wstawcie się za mną i moimi towarzyszami u polskich władz. Panie premierze, panie ministrze spraw zagranicznych z całego serca i najprościej jak potrafię, proszę Was, zróbcie wszystko, aby wszyscy członkowie Flotylli z polskiej delegacji wrócili bezpiecznie do domu. Niech żyje wolna Palestyna, niech żyje wolna Polska.

Global Movement To Gaza Poland podał w czwartek (2 października), że członkini polskiej delegacji Global Sumud Flotilla Ewa Jasiewicz została porwana przez Siły Okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud: - Wstawcie się za Ewą i jej towarzyszami u polskich władz! - zakomunikowano.

Komunikat polskiego MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystosowało komunikat w związku z sytuacją polskich obywateli biorących udział w misji humanitarnej, jak napisano na portalu X: - Monitorujemy sytuację GSF. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską.W granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką polskich obywateli.

