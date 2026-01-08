Czarzasty o spotkaniu prezydenta i premiera. Jasno się wyraził

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty apeluje o współpracę ponad podziałami w obliczu nadchodzącego spotkania prezydenta z premierem.

Kluczowe tematy rozmów to bezpieczeństwo kraju i polityka zagraniczna, które wymagają wspólnego działania niezależnie od różnic politycznych.

Spotkanie ma na celu złagodzenie napięć i skoordynowanie działań w najważniejszych sprawach państwowych.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wyraził przekonanie, że istnieją tematy, które wykraczają poza bieżące spory polityczne i wymagają jednolitego podejścia. Wśród nich wymienił politykę zagraniczną i bezpieczeństwo kraju.

- Myślę, że są takie tematy, które bez względu na to, skąd pochodzimy i czy jesteśmy w koalicji rządzącej demokratycznej, czy jesteśmy w kancelarii prezydenta i prezydentem, które nie powinny podlegać sporom, powinny wymagać wspólnego działania – stwierdził. Dodał, że ma nadzieję, iż spotkanie prezydenta z premierem będzie dotyczyło właśnie tych kwestii, i życzył powodzenia obu stronom.

Czarzasty odniósł się również do istniejących napięć między kancelariami prezydenta i premiera. Przyznał, że "nikomu spory się nie podobają", jednak podkreślił, że problem leży w ich źródłach. Marszałek wyraził swoje osobiste preferencje,

- Ja też wolałbym z panem prezydentem się nie spierać o politykę legislacyjną i nie wysłuchiwać kierowanych w stronę Sejmu inwektyw ze strony kancelarii pana prezydenta - stwierdził..

Tematyka spotkania

Informacje o spotkaniu prezydenta Nawrockiego z premierem Tuskiem zostały wcześniej potwierdzone przez Marcina Przydacza, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

- Sytuacja polityczno-międzynarodowa wymaga tutaj bezpośredniej dyskusji i ustaleń pomiędzy dwoma najważniejszymi jednak urzędnikami w państwie polskim - zaznaczył.

Rzecznik rządu Adam Szłapka doprecyzował, że głównymi tematami rozmów będą kwestie związane z bezpieczeństwem oraz sytuacją międzynarodową. Podkreślił, że polityka bezpieczeństwa i zagraniczna musi być ściśle koordynowana, co wpisuje się w postulat marszałka Czarzastego o konieczności wspólnego działania w tych obszarach.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Włodzimierz Czarzasty:

Sonda Jakie według Ciebie będą relacje Donalda Tuska i Karola Nawrockiego? Dobrze Średnie Złe Nie wiem