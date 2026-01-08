Andrzej Duda szczerze o relacjach z Karolem Nawrockim. "Prezydent czasem dzwoni do mnie zapytać, co u mnie słychać"

- Były prezydent Andrzej Duda skomentował relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem, podkreślając potrzebę współpracy.
- Duda zdradził, że Nawrocki dzwoni do niego, a on sam udziela rad tylko na prośbę, co świadczy o ich dobrych stosunkach.
- Wypowiedzi byłego prezydenta sugerują, że obecny rząd mógł źle ocenić postawę Karola Nawrockiego.
Zapytany o niedawne spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem, Andrzej Duda stwierdził, że takie spotkania są naturalne i potrzebne. Porównał je do swoich własnych, rzadkich spotkań z premierem Tuskiem w przeszłości. Odnosząc się do ewentualnych narzekań obozu rządzącego na trudne kontakty z obecnym prezydentem.
- Jest Nawrocki, Dudy ni ma – sorry, taki mamy klimat. Jeśli przedstawiciele obozu rządzącego narzekają, że mają złe kontakty z prezydentem, to niech się bardziej starają po prostu - powiedział w Radiu Zet. Wyraził też zadowolenie z faktu, że prezydent Nawrocki prowadzi własną politykę.
- Życzę prezydentowi, sobie, mojej córce, jej pokoleniu, wnukom naszym w przyszłości kiedyś, żeby Karol Nawrocki był lepszym prezydentem, niż Andrzej Duda i żeby każdy, kolejny prezydent Polski był lepszy, niż poprzedni - stwierdził.
Relacje z Nawrockim
Były prezydent ujawnił, że jego relacje z Karolem Nawrockim są dobre i oparte na wzajemnym szacunku. Podkreślił, że udziela rad tylko wtedy, gdy jest o nie proszony.
- Prezydent Nawrocki traktuje mnie - i bardzo dobrze - jak każdego pewnie swojego doradcę, słucha rad i jedne rady realizuje, a innych nie - powiedział Andrzej Duda.
Zaznaczył, że mają stały kontakt, a prezydent Nawrocki dzwoni do niego "tak po prostu, żeby zapytać, co u mnie słychać, co jest bardzo ujmujące".
Weta Nawrockiego
W kontekście wetowania ustaw przez nowego prezydenta, Andrzej Duda wyraził swoje zrozumienie dla tych decyzji.
- Ja nigdy nie wetowałem bez powodu i nie mam żadnych wątpliwości, że prezydent Karol Nawrocki również nie wetuje bez powodu – podkreślił.
Premier dodzwonił się do prezydenta. Pierwszy krok do porozumienia?
Zasugerował, że obóz premiera Tuska mógł być zaskoczony postawą prezydenta Nawrockiego. Duda spekulował, że rządzący mogli "przytrzymać sobie ustawy, bo może przyjdzie ich kandydat i wygra wybory, co mu się nie udało".
- Potem stwierdzili, że może nowy prezydent nie ma jeszcze doświadczenia i będzie może miększy, łatwiejszy i dlatego rzucili rzeczy, które trzymali wcześniej w szufladach, bo byli przekonani, że Andrzej Duda się na nie nie zgodzi - ocenił.
W naszej galerii zobaczysz, jak prezydentura zmieniła Andrzeja Dudę: