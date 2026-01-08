Andrzej Duda szczerze o relacjach z Karolem Nawrockim. "Prezydent czasem dzwoni do mnie zapytać, co u mnie słychać"

Były prezydent Andrzej Duda skomentował relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem, podkreślając potrzebę współpracy.

Duda zdradził, że Nawrocki dzwoni do niego, a on sam udziela rad tylko na prośbę, co świadczy o ich dobrych stosunkach.

Wypowiedzi byłego prezydenta sugerują, że obecny rząd mógł źle ocenić postawę Karola Nawrockiego.

Zapytany o niedawne spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem, Andrzej Duda stwierdził, że takie spotkania są naturalne i potrzebne. Porównał je do swoich własnych, rzadkich spotkań z premierem Tuskiem w przeszłości. Odnosząc się do ewentualnych narzekań obozu rządzącego na trudne kontakty z obecnym prezydentem.

- Jest Nawrocki, Dudy ni ma – sorry, taki mamy klimat. Jeśli przedstawiciele obozu rządzącego narzekają, że mają złe kontakty z prezydentem, to niech się bardziej starają po prostu - powiedział w Radiu Zet. Wyraził też zadowolenie z faktu, że prezydent Nawrocki prowadzi własną politykę.

- Życzę prezydentowi, sobie, mojej córce, jej pokoleniu, wnukom naszym w przyszłości kiedyś, żeby Karol Nawrocki był lepszym prezydentem, niż Andrzej Duda i żeby każdy, kolejny prezydent Polski był lepszy, niż poprzedni - stwierdził.

Relacje z Nawrockim

Były prezydent ujawnił, że jego relacje z Karolem Nawrockim są dobre i oparte na wzajemnym szacunku. Podkreślił, że udziela rad tylko wtedy, gdy jest o nie proszony.

- Prezydent Nawrocki traktuje mnie - i bardzo dobrze - jak każdego pewnie swojego doradcę, słucha rad i jedne rady realizuje, a innych nie - powiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył, że mają stały kontakt, a prezydent Nawrocki dzwoni do niego "tak po prostu, żeby zapytać, co u mnie słychać, co jest bardzo ujmujące".

Weta Nawrockiego

W kontekście wetowania ustaw przez nowego prezydenta, Andrzej Duda wyraził swoje zrozumienie dla tych decyzji.

- Ja nigdy nie wetowałem bez powodu i nie mam żadnych wątpliwości, że prezydent Karol Nawrocki również nie wetuje bez powodu – podkreślił.

Zasugerował, że obóz premiera Tuska mógł być zaskoczony postawą prezydenta Nawrockiego. Duda spekulował, że rządzący mogli "przytrzymać sobie ustawy, bo może przyjdzie ich kandydat i wygra wybory, co mu się nie udało".

- Potem stwierdzili, że może nowy prezydent nie ma jeszcze doświadczenia i będzie może miększy, łatwiejszy i dlatego rzucili rzeczy, które trzymali wcześniej w szufladach, bo byli przekonani, że Andrzej Duda się na nie nie zgodzi - ocenił.

