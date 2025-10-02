Statki flotylli przechwytywane przez Izrael. Wśród zatrzymanych polski poseł KO!

Izrael zatrzymał międzynarodową flotyllę humanitarną Sumud, płynącą do Strefy Gazy, na wodach międzynarodowych.

Wśród zatrzymanych na statkach Sirius i Alma jest dwóch obywateli Polski, w tym poseł Koalicji Obywatelskiej, Franciszek Sterczewski.

Jest reakcja polskiego Ministerstwa Spraw zagranicznych.

Turecka agencja Anadolu wyliczyła, że Izraelczycy zatrzymali już co najmniej osiem łodzi: Maria Christina, Alma, Deir Yassine, Sirus, Spectre, Huga, Mikeno i Meteque. Przeciwko jednostkom użyto armatek wodnych; jedną - jak podała flotylla - celowo staranowano. Aktywiści ogłosili wcześniej, że izraelskie siły morskie stosują „aktywną agresję” wobec ich floty. W środę (1 października) w nocy informowano o dostrzeżeniu ponad 20 izraelskich okrętów zbliżających się do międzynarodowej flotylli. W ostatnim komunikacie podano, że Sumud zbliżyła się do Gazy na odległość 80 mil morskich (ok. 148 km).

Global Movement To Gaza Poland na portalu X podał w środę wieczorem: - Poseł Franciszek Sterczewski został porwany przez Siły Okupacyjne Izraela na międzynarodowych wodach podczas legalnej, pokojowej misji humanitarnej Globalnej Flotylli Sumud. Wstawcie się za Franciszkiem i jego towarzyszami u polskich władz!

MSZ reaguje na doniesienia ws. flotylli i polskich obywateli

Do sytuacji polskich obywateli odniosło się Ministerstwo Spraw Zagranicznych: - Monitorujemy sytuację GSF. Nasze służby konsularne pozostają w kontakcie z odpowiednimi instytucjami, w tym ze stroną izraelską. W granicach prawa i realiów działań wojennych będziemy działać, aby otoczyć opieką polskich obywateli.

Zatrzymanych kilka łodzi z flotylli

Izraelskie MSZ przyznało w portalach społecznościowych, że zatrzymało kilka z jednostek wchodzących w skład flotylli.- Kilka łodzi flotylli Hamas-Sumud zostało już bezpiecznie zatrzymanych, a ich pasażerowie są przewożeni do izraelskiego portu. Greta (Thunberg) i jej przyjaciele są bezpieczni i zdrowi– napisał resort, publikując nagranie szwedzkiej aktywistki w towarzystwie izraelskich żołnierzy. Dodano, że po dotarciu do Izraela aktywiści zostaną deportowani. Władze Izraela już wcześniej zapowiadały, że nie pozwolą flotylli zbliżyć się do Gazy. Aktywiści szacowali, że dotrą na miejsce w czwartek nad ranem.

Czym jest Flotylla Sumud?

Flotylla Sumud jest międzynarodową inicjatywą, w której skład wchodzi ponad 40 łodzi z ok. 500 osobami na pokładzie. Jednostki przewożą lekarstwa i żywność do objętej blokadą Izraela Strefy Gazy.

Na pokładzie jednostek wchodzących w jej skład znajdują się również Polacy, wśród nich: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”.