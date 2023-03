Tusk w Rokietnicy: Polską rządzą ludzie bez sumienia

Donald Tusk o śmierci Mikołaja Filiksa

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk odwiedził w piątek Rokietnicę w Wielkopolsce. Na spotkaniu z mieszkańcami mówił o gospodarce, propozycjach mieszkaniowych swojej partii, samorządach, przedsiębiorcach, nadchodzących wyborach parlamentarnych, a także o tragicznej śmierci 15-letniego Mikołaja Filiksa, syna posłanki PO – relacjonuje tvn24.

- "Mówię o tym nie tylko dlatego, że cały czas nasze serca wypełnia wielkie współczucie dla naszej koleżanki, która przeżyła niezwykłą tragedię - mówił Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami Rokietnicy. - Ale przecież nasze słowa czy moje publiczne wystąpienia nie cofną czasu. Natomiast to, co stało się z polską władzą, z polityką, to, co zobaczyliśmy na własne oczy w ostatnich kilku dniach, tego bez komentarza nie można zostawić - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Tusk zauważył, że "w Polsce za kilka miesięcy wszyscy zdecydujemy, czy zło, które w ostatnich dniach pokazało swoje oblicze z wyjątkową intensywnością, będzie dalej w Polsce się panoszyć". - Czy naszą ojczyzną będą rządzili ludzie, którzy w sposób tak oczywisty, w ciągu ostatnich godzin, stracili resztki jakiegokolwiek mandatu moralnego do zajmowania się sprawami publicznymi - dodał.

PiS-owska władza postanowiła z tej sytuacji zrobić wyjątkowo ponury spektakl polityczny i naprawdę jedną z najohydniejszych w historii współczesnej Polski nagonki na rzecz politycznego interesu władzy, przeciwko tym najsłabszym, którzy akurat w tym momencie życiowym potrzebują pomocy, opieki, szacunku, respektu - wymieniał.

Tusk - w najbliższych miesiącach będzie gra o wszystko

Tusk mówił, że w najbliższych miesiącach idzie o wszystko. - Nie o ten czy inny program, o którym będę mówił. Nie o to, czy ta, czy inna partia będzie miała taki czy inny klub w parlamencie - wymieniał. - W najbliższych miesiącach to będzie gra o wszystko. - Dzisiaj polityka, wybory stały się kwestią sumienia. Polską rządzą ludzie bez sumienia, zdolni do każdego łajdactwa, byleby tę władzę utrzymać - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

"Waszym zadaniem, nie tylko moim, waszym zadaniem jest odsunąć tych ludzi od władzy w Polsce, bo Polska zasługuje na władzę uczciwą, obdarzoną sumieniem, a nie na taką, która skupiona jest wyłącznie na swoich plugawych interesach, zachowanie władzy, kosztem zdrowia życia obywateli, obywatelek i całej naszej ojczyzny - powiedział.

