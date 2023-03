Tusk chce rozliczyć PiS za łajdactwa. Ziemkiewicz: odpala powtórkę z Adamowicza

Donald Tusk zapowiada rozliczenie PiS. Ziemkiewicz: powtórka z Adamowicza

- Rozliczymy PiS z każdego łajdactwa, ze wszystkich ludzkich krzywd i tragedii do jakich doprowadzili sprawując władzę. Przyrzekam - napisał Donald Tusk na Twitterze nawiązując do nagonki na posłankę Filiks.

Na ten wpis lidera Platformy Obywatelskiej zareagował publicysta Rafał Ziemkiewcz, który oskarżył opozycjonistę o "odpalenie powtórki z Adamowicza". Nawiązywał przy tym rzecz jasna do śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł w 2019 roku w szpitalu po tym jak został wcześniej zaatakowany na finale gdańskiego WOŚP. Wtedy też wysuwano oskarżenia, że samorządowiec był ofiarą medialnej nagonki ze strony PiS.

- Jak tylko Tusk ogłosił, że „trzeba skończyć z nienawiścią i podziałami” można się było domyślić, że coś podłego planuje. No i weekend rano odpala powtórkę z Adamowicza. W sumie nie dziwne; bez nienawiści PO nie ma. Zero programu, recept, idei, tylko agregowanie agresji i histeria - napisał Rafał Ziemkiewicz.

Rafał Ziemkiewicz krytykowany za bulwersujące słowa

Ziemkiewicz już wcześniej komentował sprawę tragicznej śmierci syna posłanki Filiks pisząc, że "Nic tak nie ożywia akcji jak trup", co oczywiście spotkało się z masową krytyką. Choć Ziemkiewicz we wpisie deklarował, że "to nie a propos, to Agata Christie", to trudno mieć wątpliwości co do kontekstu jego słów.

W mocnych słowach skrytykował go poseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz.

- Są momenty, w których burzy się we mnie krew. I za słowa komentarza niech posłuży to krótkie zdanie, które napisał ktoś, kto się mieni pisarzem, publicystą. Ten ktoś nazywał się Rafał Ziemkiewicz "Nic tak nie ożywia akcji jak trup", [...] Zło zawsze znajduje swój koniec i dobro zawsze zwycięża zło - mówił Arłukowicz.\

O Rafale nie da się powiedzieć, że młody i głupi. Nie chce się zastanawiać, co trzeba mieć w głowie, żeby w takim momencie to napisać o skrzywdzonym dziecku, które nie wytrzymało życia. https://t.co/yJSGlBsQzP— kataryna (@katarynaaa) March 4, 2023

