Śmierć 15-letniego syna posłanki Filiks. Prokuratura prowadzi postępowanie

Nie żyje 15-letni syn posłanki Magdaleny Filiks. Prokuratura prowadzi postępowanie

Jak podał dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierzewski na Twitterze, w sprawie śmierci syna posłanki Magdaleny Filiks prowadzone jest postępowanie przez Prokuraturę Rejonową Szczecin - Zachód. Postępowanie jest prowadzone w kierunku podejrzenia czynu art. 151 kodeksu karnego czyli "doprowadzenia do samobójstwa", za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Informacja o prowadzeniu postępowania zostało już potwierdzona Radiu Zet przez Alicję Macugowską-Kyszkę z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. 8 marca Mikołaj Filiks skończyłby 16 lat. Posłanka Magdalena Filiks poprosiła o uszanowanie prywatności rodziny, ceremonia pogrzebowa będzie miała charakter prywatny. Pogrzeb Mikołaja Filiksa odbędzie się 7 marca. Pożegnanie rozpocznie się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, a sam pochówek odbędzie się na cmentarzu w Dolicach.