Tusk do Morawieckiego: ale z ciebie bambik

Donald Tusk na każdym spotkaniu z wyborcami krytykuje rządy Prawa i Sprawiedliwości. W czwartek, 19 maja odwiedził Słupsk, gdzie odniósł się do otwarcia mostu w Tylmanowej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Sęk w tym, że most ten jest otwarty od... pół roku. - Mateusz, ale z ciebie bambik - skomentował szef PO. Co oznacza to słowo? Wśród graczy mianem bambika określa się osobę, które jest niedoświadczona i nie do końca rozumie zasady rozgrywki. Jest to słowo nieco pogardliwe, ale najczęściej jest używane w ironiczny sposób. Donald Tusk zadeklarował również, że opozycja już wkrótce złoży wniosek od odwołanie szefa MON za incydent pod Bydgoszczą, gdzie spadła rosyjska rakieta.

- Błaszczak nie jest w stanie odpowiedzieć na żadne proste ale i ważne pytanie. Nie może być tak, że ministrem jest człowiek, który nie powiedział w tej sprawie słowa prawdy, zrzucił całą winę na ludzi w mundurach i w ciągu kilku następnych dni dowiedzieliśmy się jeszcze, że balon białoruski to wleciał, że drony latają nad naszymi lotniskami, a minister Błaszczak ani be, ani me, ani kukuryku - ocenił były premier.

