Czy 800 plus pomoże PiS wygrać wybory? Pierwszy taki sondaż po nowych propozycjach Kaczyńskiego

Na konwencji programowej PiS Jarosław Kaczyński (74 l.) przedstawił elementy programu wyborczego, do których należy m.in. podniesienie świadczenia 500 plus i rozszerzenie programu darmowych leków. Zapowiedzi te u jednych budzą podziw, a u innych obawy o stan finansów publicznych. A czy pomogą one PiS wygrać wybory 2023? Takie pytanie zadał Instytut Badań Pollster ankietowanym.

Dr hab. Tomasz Słomka: PiS jedną ręką daje 800 plus, a drugą wyciąga dwa razy tyle

Okazuje się, że większość (66 proc.) Polaków - po konwencji PiS - wierzy w zwycięstwo ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

Czy uważasz, że ostatnie obietnice złożone przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego pomogą PiS wygrać wybory? Zdecydowanie tak 23% Raczej tak 43% Raczej nie 22% Zdecydowanie nie

Ekspert potwierdza: Program zadziała

- Też się z tym zgadzam. Po pierwsze dlatego, że PiS ma koncepcję podtrzymania państwa opiekuńczego. Po drugie, widać plan na rozwój gospodarczy – przyciągnięcie inwestycji zagranicznych. Widać też pomysł na dostosowanie systemu nauczenia do potrzeb gospodarki (szkoły branżowe). To wszystko jest spójną koncepcją na przyszłość – ocenia politolog Kazimierz Kik.

Badanie zrealizowane zostało przez Instytut Badań Pollster 15.05.2023 roku metodą CAWI na próbie 1083 dorosłych Polaków.

