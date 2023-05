Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej 15.05.2023

Dr hab. Tomasz Słomka: PiS jedną ręką daje 800 plus, a drugą wyciąga dwa razy tyle

PiS próbuje ucieczki do przodu, boi się, że przegra - ocenił w programie "Express Biedrzyckiej" dr hab. Tomasz Słomka. - 800 plus to kiełbasa wyborcza warta niewiele ponad 500 zł - przekonywał politolog, który uważa, że "program 500 plus po prostu nie działa". - PiS jedną ręką daje 800 plus, a drugą wyciąga dwa razy tyle - stwierdził.