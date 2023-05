Tym PiS chce wygrać wybory: 800 plus, darmowe leki 65 plus i darmowe autostrady

Na koniec dwudniowej konwencji programowej PiS, prezes partii ogłosił rewolucyjne postulaty, które mają skłonić Polaków do oddania na nią głosów w jesiennych wyborach.

– Po pierwsze, od nowego roku 500 plus, będzie miało już inną nazwę – 800 plus – zapowiedział Jarosław Kaczyński. Kolejny punkt programu: – Bezpłatne leki od 65 roku życia, w bardzo krótkim czasie, to wymaga rozwiązań prawnych i budżetowych, ale nowy rok to będzie początek tej sytuacji. Ale też darmowe leki do 18 roku życia – dodał polityk.

Adam Niedzielski zapowiada 5 fundamentów zmian w służbie zdrowia. Koniec z toną papierów u lekarza?

– I jeszcze kwestia dla właścicieli samochodów: opłaty państwowe, jeśli uda się uchwalić ustawy to w najkrótszym okresie, my to zniesiemy, a jeśli chodzi o prywatne autostrady i w dzierżawie, to w ciągu kolejnego roku to załatwimy. To jest ważne, te kolejki są ciężkie – stwierdził Kaczyński.

Oprócz rozszerzenia obecnych programów społecznych, partia rządząca zamierza bronić suwerenności Polski, odbudowywać zabytki, przyciągać inwestycje zagraniczne oraz przywróci szkolnictwo zawodowe (szkoły branżowe - były już sztandarowym pomysłem byłej minister edukacji Anny Zalewskiej).