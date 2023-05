Adam Niedzielski przedstawia filary wzmocnienia polskiej służby zdrowia

Pierwszym filarem, jaki wymienił Adam Niedzielski jest szybki dostęp do lekarza. Jak podkreślał minister zdrowia, na problemy z dostępnością usług medycznych składa się wiele czynników. Jednym z nich jest starzejące się społeczeństwo, które z czasem będzie potrzebowało coraz więcej lekarzy.

- Dlatego priorytetem jest zwiększenie liczby specjalistów. My to robimy konsekwentnie od roku 2016 wychodząc powoli z pewnej zapaści kadrowej, która wynika z zaniedbania jeśli chodzi o kształcenie, liczbę studentów w kierunkach medycznych, bo w latach 90', na początku 2000 podjęto złe decyzje. Co zrobiliśmy? W tym roku, który jest rekordowy na studia lekarskie, przyjęliśmy blisko 11 tys. studentów na pierwszy rok, a na początku naszej kadencji ta liczba wynosiła zaledwie 7 tys. [...] Udało nam się nie tylko zwiększyć liczbę studentów, ale też zwiększyć liczbę ośrodków kształcenia - mówił Niedzielski.

Jak podkreślał minister zdrowia, istotne jest otwieranie nowych ośrodków kształcenia w mniejszych miejscowościach. Wyjaśnił, że wiele osób wyjeżdżało na studia medyczne do większych miast, a później w tych miastach zostawało, przez co dostęp do lekarzy w mniejszych miejscowościach jest dużo trudniejszy niż w wielkich ośrodkach. Kolejną kwestią jest wiek pielęgniarek.

- Średni wiek pielęgniarki w Polsce to 55 lat, więc za 5 lat będziemy mieli blisko 50 proc. pań pielęgniarek, które będą mogły przejść na emeryturę. To jest zagrożenie, dlatego tak duża determinacja, żeby zwiększać limity - mówił Niedzielski.

Minister zdrowia wyjaśnił, że kluczową decyzją resortu było uzależnienie wynagrodzeń pielęgniarek od średnich wynagrodzeń w gospodarce krajowej. W efekcie ponad 100 proc. absolwentów ubiega się o prawo wykonywania zawodu. Liczba 100 proc. została przekroczona, gdyż walczą o to nie tylko świeżo upieczeni absolwenci, ale również osoby, które kiedyś zdobyły wykształcenie, ale ze względu na zarobki nie zdecydowały się na pracę. Istotne było również pozwolenie lekarzom ze wschodu wykonywania pracy w Polsce, minister zdrowia w ubiegłym roku wydał 5 tys. pozwoleń zagranicznym lekarzom na pracę w kraju.

Drugi, trzeci i czwarty punkt programu zdrowotnego PiS

Jako kolejny kluczowy punkt programu zdrowotnego, Adam Niedzielski wymienił wykształcenie lekarzy. Podkreślał, że mimo zwiększonej liczby przyjęć na kierunki, nie wpłynie to negatywnie na jakość kształcenia. Dodał także, że zgodnie ze zachodnimi trendami, większy nacisk będzie na lepszy kontakt z pacjentem.

Minister zdrowia mówił również o ofensywnie inwestycyjnej w celu wzmocnienia infrastruktury w szpitalach, co jest trzecim punktem programu.

- Konkursy, które ogłaszamy co 2-3 miesiące, w ramach których proponujemy miliardowe budżety dla szpitali, które inwestują w poprawę infrastruktury. Fundusz medyczny z których finansują poprawę szpitali pediatrycznych - 3 mld zł. Teraz ogłoszono konkurs onkologiczny, alokacja przekracza 2 mld zł. Poprawa warunków działania SOR - 700 mln zł. I tak mogę wymieniać kwoty - mówił Adam Niedzielski.

Czwartym punktem mają być przyjazne usługi cyfrowe, czyli cyfryzacja służby zdrowia. Dotyczy to już istniejących e-recept, wizyt telefonicznych, rejestracji internetowej do lekarzy i rozszerzania usług e-zdrowia.

- Chcemy, żeby pacjent nie chodził z papierami, wielką teczką, chcemy żeby w ramach rozwiązań cyfrowych te wszystkie rozwiązania były dostępne - mówił Niedzielski.

Pacjent będzie mógł ocenić lekarza? Piąty filar planu ministerstwa zdrowia

Minister zdrowia podkreślił, że piąty filar programu może wywoływać kontrowersje, ale konieczne jest umożliwienie pacjentowi ocenianie usług medycznych.

- Pacjent ma prawo wypowiedzieć swoje zdanie na temat tego jak jest leczony, jak jest realizowana usługa publiczna, bo leczenie jest usługą publiczną. To prawo nie tylko do tego, żeby instytucje działające w jego imieniu jak NFZ czy rzecznik praw pacjenta weryfikowali działanie lekarzy. To też prawo pacjenta do wypowiedzenia się, czy był traktowany w godny sposób, czy informacje od lekarza były przystępne [...] czy jak wyglądał catering. Wprowadzamy standard ankietowania pacjentów, każdy z was będzie mógł się wypowiedzieć, czy to było zrobione w godnych warunkach, czy byliście traktowani w sposób empatyczny, jak wyglądało to spojrzenie na pacjenta. Bo pacjent ma prawo oceniać - zapowiedział Adam Niedzielski.

