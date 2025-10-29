Czarnek o działce pod CPK: „Gdzie jest afera?” Poseł PiS odpowiada na zarzuty

Działka pod CPK została sprzedana w grudniu 2023 r., jeszcze za rządów PiS.

Według WP, jej wartość może dziś wynosić nawet 400 mln zł.

Przemysław Czarnek twierdzi, że Skarb Państwa może ją odkupić za 22 mln zł.

KOWR temu zaprzecza, umowa nie przewiduje prawa odkupu.

Sprawa stała się jednym z najgłośniejszych wątków w politycznej debacie o CPK.

Działka, która miała być pod CPK

Sprawa dotyczy 160 hektarów ziemi w gminie Baranów, przeznaczonej pierwotnie pod budowę infrastruktury kolejowej i miasteczka przemysłowego w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jak ujawniła Wirtualna Polska, ziemia należąca wcześniej do KOWR została sprzedana w grudniu 2023 r. za 22,8 mln zł wiceprezesowi firmy Dawtona.

Mentzen z nowym ciosem w Koalicję Obywatelską. „Nie oddają pieniędzy”

Według ustaleń WP, transakcja odbyła się na kilkanaście dni przed utratą władzy przez rząd Mateusza Morawieckiego. Dziś wartość działki, według ekspertów, może wzrosnąć nawet do 400 mln zł.

Czarnek: „Można odkupić po tej samej cenie”

W rozmowie z Radiem Republika poseł PiS przekonywał, że nie ma mowy o aferze:

– Działka ta może być odkupiona przez Skarb Państwa przez kolejne pięć lat, po cenie zbycia, czyli za te 22 mln zł. Jeśli będzie potrzebna, państwo może ją odkupić w każdym momencie. Więc gdzie jest afera? – mówił Przemysław Czarnek.

Były minister edukacji podkreślił też, że państwo ma prawo wywłaszczenia gruntu na cele publiczne, jeśli uzna to za konieczne.

KOWR odpowiada: nie ma prawa odkupu

Z kolei Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wydał komunikat, w którym zaprzecza słowom posła. Według instytucji, umowa sprzedaży nie przewiduje żadnego prawa odkupu, a w sierpniu 2025 r. KOWR wystąpił do nowego właściciela o odsprzedaż działki w celu przekazania jej spółce CPK – bez skutku.

„400 mln to bzdura”?

Czarnek odniósł się również do doniesień o obecnej wartości ziemi:

– Informacje, że działka kosztuje 400 mln zł, są kompletnie nieprawdziwe. Więc pytam jeszcze raz: gdzie jest afera? – stwierdził polityk PiS.

Polityczne echo afery

Sprawa sprzedaży działki przez KOWR w czasie „dwutygodniowego rządu Morawieckiego” wywołała polityczną burzę. Zawieszono dwóch posłów PiS, Roberta Telusa i Rafała Romanowskiego, byłych wiceministrów rolnictwa, którzy mieli wydać zgodę na transakcję. Premier Donald Tusk zapowiedział, że śledztwo w tej sprawie zostanie dokładnie wyjaśnione.

Poniżej galeria zdjęć: Przemysław Czarnek odwiedził USA

Express Biedrzyckiej - Dariusz Standerski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.