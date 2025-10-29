Mentzen z nowym ciosem w Koalicję Obywatelską. „Nie oddają pieniędzy”

Sławomir Mentzen opublikował nagranie na platformie X (dawny Twitter).

Skrytykował Koalicję Obywatelską i Nowoczesną za „brak odpowiedzialności finansowej”.

Przypomniał, że Nowoczesna ma około 2 mln zł długu i planuje likwidację partii.

Mentzen ostrzegł: „Nie liczcie, że zobaczycie pieniądze z powrotem”.

Film w krótkim czasie zyskał tysiące odsłon i wywołał gorącą dyskusję w sieci.

Mentzen o Nowoczesnej i długach partii

Lider Nowej Nadziei i współprzewodniczący Konfederacji, Sławomir Mentzen, w poniedziałek opublikował wideo, w którym ostro odniósł się do sytuacji finansowej partii Nowoczesna.

– Ja nie wiem, dlaczego niektórzy dalej liczą na to, że Koalicja Obywatelska będzie spełniać jakieś obietnice. Przecież to są ludzie, którzy nawet nie oddają pieniędzy, nie wywiązują się z umów – powiedział Mentzen w nagraniu.

Polityk nawiązał do informacji o tym, że partia Ryszarda Petru, która formalnie istnieje od 2015 roku, ma około 2 mln zł zadłużenia i ma zostać zlikwidowana po zakończeniu procesu łączenia z Koalicją Obywatelską.

– Partia Nowoczesna, która właśnie teraz łączy się z Koalicją Obywatelską, ma 2 miliony złotych długów i zamierza się zlikwidować po to, żeby działać dalej jako Koalicja Obywatelska – mówił dalej Mentzen.

Nie ufajcie politykom Koalicji Obywatelskiej, a już tym bardziej nie pożyczajcie im pieniędzy! pic.twitter.com/2cXSA7BM1Q— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) October 29, 2025

„Nikt im nie odda pieniędzy” – Mentzen ostrzega wyborców

W dalszej części nagrania Sławomir Mentzen stwierdził, że w Polsce partie polityczne są „jedynym bytem prawnym”, w którym nikt nie ponosi osobistej odpowiedzialności za zobowiązania finansowe.

– Wiecie kto odda te 2 miliony złotych ludziom, którzy im pożyczyli pieniądze? Nikt im nie odda, bo partie polityczne są jedynym bytem prawnym w Polsce, w którym za zobowiązania nie odpowiada nikt – podkreślił.

Lider Konfederacji przestrzegł wyborców, by „nie ufali politykom Koalicji Obywatelskiej”, zarówno w sprawach finansowych, jak i w kwestiach obietnic wyborczych.

– Jeżeli zamierzacie kiedyś pożyczyć jakieś pieniądze komuś z Koalicji Obywatelskiej, zaufać im na słowo, kupić jakąś ich obietnicę – to od razu mam dla was informację: nie liczcie, że kiedykolwiek zobaczycie jakiekolwiek pieniądze z powrotem – mówi Mentzen w nagraniu. – To są ludzie, którzy nie oddają swoich długów – dodał.

Reakcje w sieci

Nagranie Sławomira Mentzena błyskawicznie rozeszło się po platformie X. W komentarzach pod postem pojawiły się setki reakcji, zarówno popierających jego ostrą ocenę, jak i krytykujących retorykę lidera Konfederacji.

Trzaskowski wycofał się z Marszu Niepodległości! Padły mocne słowa!

Część internautów przypominała, że problemy finansowe Nowoczesnej ciągną się od kilku lat m.in. po nieprawidłowym rozliczeniu subwencji wyborczej. Inni zarzucali Mentzenowi, że jego wypowiedzi mają charakter populistyczny i uderzają w przeciwników politycznych w czasie, gdy trwa łączenie struktur Koalicji Obywatelskiej.

W tle – połączenie Nowoczesnej i Koalicji Obywatelskiej

Proces formalnego połączenia partii Nowoczesna z Koalicją Obywatelską trwa od kilku miesięcy. Według zapowiedzi polityków Platformy, połączenie ma być „naturalnym krokiem” w kierunku konsolidacji środowisk liberalno-demokratycznych. Mentzen ocenia jednak, że jest to sposób na „uniknięcie spłaty zobowiązań” i „ucieczkę od odpowiedzialności finansowej”.

Jak dotąd żadna z partii nie odniosła się bezpośrednio do nagrania Mentzena.

Poniżej galeria zdjęć: Tak mieszka Sławomir Mentzen. Luksusy: wielki salon i kuchnia

Express Biedrzyckiej - Dariusz Standerski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.