Trzaskowski wycofał się z Marszu Niepodległości! Padły mocne słowa!

W rozmowie z Polsat News prezydent Warszawy został zapytany, czy 11 listopada pojawi się na Marszu Niepodległości. Odpowiedź była krótka i jednoznaczna.

– Nie, nie zakładam. Ale będę oczywiście na wszystkich innych uroczystościach – stwierdził Trzaskowski. Jak dodał, świętowanie niepodległości nie powinno być zmonopolizowane przez jedną stronę sceny politycznej. – Dzisiaj niestety wygląda na to, że znowu będziemy mieli próbę zmonopolizowania tego dnia przez jedną stronę... – wyjaśnił.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreśla, że 11 listopada stolica ma być miejscem wspólnego świętowania, bez podziałów politycznych i ideologicznych. Dlatego, podobnie jak w poprzednich latach, miasto zorganizuje koncert niepodległościowy, który ma być otwarty dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich poglądów czy przekonań.

– Chcę, żeby było takie miejsce, w którym wszyscy mogą wspólnie świętować. To święto dla nas wszystkich – powiedział w rozmowie z Polsat News.

Trzaskowski tłumaczył, że jego inicjatywa nie jest konkurencją wobec Marszu Niepodległości, lecz alternatywną formą obchodów, w której nie ma miejsca na agresję, wrogość ani symbole, które dzielą. Jak dodał, niepodległość powinna łączyć ponad różnicami światopoglądowymi, a Warszawa jako stolica ma obowiązek dawać przykład, jak można obchodzić to święto z godnością i szacunkiem.

Według zapowiedzi władz miasta, koncert niepodległościowy odbędzie się na jednym z centralnych placów Warszawy. To wydarzenie ma mieć nie tylko wymiar artystyczny, ale też symboliczny, przypominać o wspólnych wartościach, takich jak wolność, solidarność i odpowiedzialność za wspólne dobro.

Dyskusja w sieci: „Zdziwieni?”

Po emisji rozmowy w Polsat News temat natychmiast trafił do mediów społecznościowych. Na profilu „Karol Nawrocki – popieramy” na platformie X pojawił się wpis:

„Rafał Trzaskowski podczas kampanii wyborczej zadeklarował, że pójdzie w tegorocznym Marszu Niepodległości. Dziś jednak w Polsat News stwierdził, że nie weźmie w nim udziału... Zdziwieni?” – napisano ironicznie.

Rafał Trzaskowski podczas kampanii wyborczej zadeklarował, że pójdzie w tegorocznym Marszu Niepodległości. Dziś jednak w Polsat News stwierdził, że jednak nie weźmie w nim udziału … Zdziwieni? 🙃— Karol Nawrocki - popieramy (@KarolPopieramy) October 29, 2025

Pod postem rozpętała się burzliwa dyskusja. Część internautów przyznała, że rozumie decyzję Trzaskowskiego, argumentując, że „Marsz nie jest miejscem dialogu”. Inni uważają, że prezydent powinien dotrzymać słowa z kampanii.

Polityczny kontekst decyzji

Marsz Niepodległości od lat budzi emocje, zarówno wśród organizatorów, jak i władz Warszawy. Trzaskowski wielokrotnie podkreślał, że mimo kontrowersji nie blokuje zgromadzenia, ale oczekuje, że jego uczestnicy będą przestrzegać prawa.

Decyzja o nieuczestniczeniu w marszu może być odczytywana jako chęć uniknięcia konfrontacji z narodowymi środowiskami, ale też budowanie wizerunku prezydenta, który stawia na wspólnotę ponad podziałami.

Alternatywne obchody

11 listopada w Warszawie odbędą się uroczystości państwowe przy Grobie Nieznanego Żołnierza, bieg niepodległościowy oraz miejskie koncerty i wystawy. Miasto apeluje o pokojowy przebieg wszystkich wydarzeń i zapowiada wzmocnione zabezpieczenia w centrum stolicy.

Poniżej galeria zdjęć: Politycy na Marszu Niepodległości 2024

