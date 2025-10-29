Nowy sondaż OGB. Tylko cztery partie w Sejmie. KO zaskakuje wynikiem

Koalicja Obywatelska na czele, PiS traci poparcie

Z danych opublikowanych przez OGB wynika, że Koalicja Obywatelska może liczyć na 39 proc. głosów, to wzrost o 0,9 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem.

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 28,07 proc. poparcia, notując spadek o 1,7 punktu procentowego. Na trzeciej pozycji znalazła się Konfederacja, z wynikiem 14,26 proc., co oznacza spadek o 1,2 punktu procentowego.

Czwarte miejsce przypadło Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która zdobyła 6,88 proc. poparcia, to wzrost o 0,9 punktu procentowego. Oznacza to, że ugrupowanie Brauna przekroczyłoby próg wyborczy i znalazło się w parlamencie.

Pozostałe ugrupowania poniżej progu

Wyniki pozostałych partii nie dają im szans na wejście do Sejmu.

Nowa Lewica – 4,48 proc. (+0,4 pkt proc.)

Polska 2050 Szymona Hołowni – 2,89 proc. (+1,3 pkt proc.)

Partia Razem – 2,25 proc. (+0,2 pkt proc.)

PSL – 2,17 proc. (–0,6 pkt proc.)

Wyniki pokazują, że ugrupowania Trzeciej Drogi nadal nie odzyskały poparcia z ubiegłego roku, a partie lewicowe balansują na granicy progu wyborczego.

Tylko cztery partie w nowym Sejmie

Według badania OGB, gdyby wybory odbyły się dziś, w Sejmie znalazłyby się jedynie cztery ugrupowania: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej.

Tak niewielka liczba ugrupowań w parlamencie byłaby znaczącą zmianą w stosunku do obecnej kadencji. Partie takie jak Nowa Lewica czy Polska 2050, które jeszcze rok temu miały znaczącą reprezentację, dziś znalazłyby się poza parlamentem.

Jak zmieniało się poparcie od połowy października

Wcześniejszy sondaż OGB, przeprowadzony między 15 a 22 października, wskazywał, że Koalicja Obywatelska mogła wtedy liczyć na 38,1 proc. poparcia, a Prawo i Sprawiedliwość na 29,8 proc.. Konfederacja uzyskała 15,5 proc., a Konfederacja Korony Polskiej 6,02 proc.

Oznacza to, że od połowy miesiąca Koalicja Obywatelska kontynuuje trend wzrostowy, a PiS i Konfederacja tracą kilka punktów procentowych. W przypadku ugrupowania Grzegorza Brauna widać jednak powolne umacnianie pozycji na granicy progu.

Lewica i PSL wciąż bez przełomu

Nowa Lewica, mimo lekkiego wzrostu, nadal nie przekracza progu wyborczego. Wynik 4,5 proc. to poprawa o zaledwie 0,4 pkt proc. Od dłuższego czasu ugrupowanie ma problem z utrzymaniem stabilnego elektoratu.

Podobna sytuacja dotyczy PSL, które osiąga 2,17 proc. poparcia, co oznacza spadek o 0,6 pkt proc. W praktyce oznacza to, że Trzecia Droga jako formuła wyborcza przestała istnieć w świadomości wyborców.

Jak przeprowadzono badanie

Sondaż OGB został zrealizowany w dniach 23–27 października 2025 r. metodą CATI (telefonicznie) na próbie 1000 respondentów. Badanie jest kontynuacją serii pomiarów opinii publicznej tej samej firmy, co pozwala na obserwację trendów w czasie.

Wcześniejsze pomiary wskazywały, że po letnich zawirowaniach politycznych poparcie dla największych ugrupowań zaczęło się stabilizować. Jesień przynosi jednak wyraźny wzrost dla Koalicji Obywatelskiej i spadek dla ugrupowań opozycji prawicowej.

