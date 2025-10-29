Były wiceminister zatrzymany przez CBA. Śledczy badają sprawę RARS

CBA zatrzymało Pawła M. na polecenie Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Były wiceminister miał powoływać się na wpływy w instytucjach publicznych.

Według śledczych przyjął samochód do użytkowania oraz korzyść w wysokości 60 tys. zł.

Prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

CBA zatrzymało byłego wiceministra

Jak poinformował rzecznik ministra-koordynatora w mediach społecznościowych ds. służb specjalnych Jacek Dobrzyński, agenci CBA działali na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Zatrzymany Paweł M. pełnił w latach 2015–2018 funkcje podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie wiceministra w Ministerstwie Cyfryzacji i MSWiA.

Na polecenie wydziału zamiejscowego @PK_GOV_PL w Katowicach - do sprawy nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - agenci @CBAgovPL zatrzymali Pawła M. Mężczyzna od grudnia 2015 r. do października 2016 r. był Podsekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady… pic.twitter.com/YU9auqZRAM— Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) October 29, 2025

Według ustaleń śledczych miał podejmować się pośrednictwa w załatwianiu zamówień publicznych dla wskazanych przedsiębiorców, powołując się na swoje wpływy w instytucjach państwowych.

Zarzuty: powoływanie się na wpływy i korzyści majątkowe

Jak przekazał Dobrzyński, w zamian za pomoc Paweł M. miał żądać zatrudnienia swojej żony w jednej z firm, a następnie przyjąć do bezpłatnego użytkowania samochód osobowy, którego leasing i koszty eksploatacji opłacał przedsiębiorca. Śledczy ustalili, że w ten sposób były wiceminister uzyskał korzyść majątkową o wartości co najmniej 60 tys. zł.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty płatnej protekcji oraz przyjęcia korzyści majątkowej i osobistej. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł, dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Tło sprawy: śledztwo w RARS

Postępowanie dotyczące nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) prowadzone jest od grudnia 2023 r. przez Prokuraturę Krajową. Śledztwo obejmuje m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez urzędników w czasie organizowania zakupów towarów przez agencję w latach 2021–2023.

Nowe doniesienia o kulisach spotkania podczas kongresu PiS. Politycy PiS, biznesmeni i byli agenci służb

Według ustaleń śledczych, działania te mogły prowadzić do szkody w interesie publicznym i przynieść nieuzasadnione zyski prywatnym firmom. Dotychczas zarzuty usłyszało 16 osób, w tym były prezes RARS Michał K. i troje innych urzędników.

Co dalej ze śledztwem?

Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Sprawa RARS, dotycząca wydatkowania setek milionów złotych z rezerw państwowych, jest jednym z największych postępowań antykorupcyjnych ostatnich miesięcy. CBA i prokuratura zapowiadają kontynuację działań, „aż do pełnego wyjaśnienia nieprawidłowości”.

Express Biedrzyckiej - LUBECKA i GRABARCZYK Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.