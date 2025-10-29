Były wiceminister zatrzymany przez CBA. Śledczy badają sprawę RARS

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
żródło PAP
2025-10-29 9:06

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego wiceministra i podsekretarza stanu Pawła M., który w czasach rządów PiS pełnił funkcje m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Prokuratura zarzuca mu powoływanie się na wpływy, pośrednictwo przy zamówieniach publicznych i przyjmowanie korzyści majątkowej.

CBA

i

Autor: Archiwum serwisu Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje gminę Gołdap (woj. warmińsko-mazurskie) i budowę zakładu przyrodoleczniczego w tej miejscowości.
  • CBA zatrzymało Pawła M. na polecenie Prokuratury Krajowej w Katowicach.
  • Były wiceminister miał powoływać się na wpływy w instytucjach publicznych.
  • Według śledczych przyjął samochód do użytkowania oraz korzyść w wysokości 60 tys. zł.
  • Prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

CBA zatrzymało byłego wiceministra

Jak poinformował rzecznik ministra-koordynatora w mediach społecznościowych ds. służb specjalnych Jacek Dobrzyński, agenci CBA działali na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Zatrzymany Paweł M. pełnił w latach 2015–2018 funkcje podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie wiceministra w Ministerstwie Cyfryzacji i MSWiA.

Według ustaleń śledczych miał podejmować się pośrednictwa w załatwianiu zamówień publicznych dla wskazanych przedsiębiorców, powołując się na swoje wpływy w instytucjach państwowych.

Zarzuty: powoływanie się na wpływy i korzyści majątkowe

Jak przekazał Dobrzyński, w zamian za pomoc Paweł M. miał żądać zatrudnienia swojej żony w jednej z firm, a następnie przyjąć do bezpłatnego użytkowania samochód osobowy, którego leasing i koszty eksploatacji opłacał przedsiębiorca. Śledczy ustalili, że w ten sposób były wiceminister uzyskał korzyść majątkową o wartości co najmniej 60 tys. zł.

Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty płatnej protekcji oraz przyjęcia korzyści majątkowej i osobistej. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł, dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Tło sprawy: śledztwo w RARS

Postępowanie dotyczące nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) prowadzone jest od grudnia 2023 r. przez Prokuraturę Krajową. Śledztwo obejmuje m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez urzędników w czasie organizowania zakupów towarów przez agencję w latach 2021–2023.

Nowe doniesienia o kulisach spotkania podczas kongresu PiS. Politycy PiS, biznesmeni i byli agenci służb

Według ustaleń śledczych, działania te mogły prowadzić do szkody w interesie publicznym i przynieść nieuzasadnione zyski prywatnym firmom. Dotychczas zarzuty usłyszało 16 osób, w tym były prezes RARS Michał K. i troje innych urzędników.

Co dalej ze śledztwem?

Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Sprawa RARS, dotycząca wydatkowania setek milionów złotych z rezerw państwowych, jest jednym z największych postępowań antykorupcyjnych ostatnich miesięcy. CBA i prokuratura zapowiadają kontynuację działań, „aż do pełnego wyjaśnienia nieprawidłowości”.

Express Biedrzyckiej - LUBECKA i GRABARCZYK
Sonda
Czy CBA i prokuratura powinny ujawniać nazwiska zatrzymanych polityków?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CBA