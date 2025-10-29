Były wiceminister zatrzymany przez CBA. Śledczy badają sprawę RARS

- CBA zatrzymało Pawła M. na polecenie Prokuratury Krajowej w Katowicach.
- Były wiceminister miał powoływać się na wpływy w instytucjach publicznych.
- Według śledczych przyjął samochód do użytkowania oraz korzyść w wysokości 60 tys. zł.
- Prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
CBA zatrzymało byłego wiceministra
Jak poinformował rzecznik ministra-koordynatora w mediach społecznościowych ds. służb specjalnych Jacek Dobrzyński, agenci CBA działali na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.
Zatrzymany Paweł M. pełnił w latach 2015–2018 funkcje podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie wiceministra w Ministerstwie Cyfryzacji i MSWiA.
Według ustaleń śledczych miał podejmować się pośrednictwa w załatwianiu zamówień publicznych dla wskazanych przedsiębiorców, powołując się na swoje wpływy w instytucjach państwowych.
Zarzuty: powoływanie się na wpływy i korzyści majątkowe
Jak przekazał Dobrzyński, w zamian za pomoc Paweł M. miał żądać zatrudnienia swojej żony w jednej z firm, a następnie przyjąć do bezpłatnego użytkowania samochód osobowy, którego leasing i koszty eksploatacji opłacał przedsiębiorca. Śledczy ustalili, że w ten sposób były wiceminister uzyskał korzyść majątkową o wartości co najmniej 60 tys. zł.
Zatrzymanemu przedstawiono zarzuty płatnej protekcji oraz przyjęcia korzyści majątkowej i osobistej. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe w wysokości 100 tys. zł, dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.
Tło sprawy: śledztwo w RARS
Postępowanie dotyczące nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) prowadzone jest od grudnia 2023 r. przez Prokuraturę Krajową. Śledztwo obejmuje m.in. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez urzędników w czasie organizowania zakupów towarów przez agencję w latach 2021–2023.
Nowe doniesienia o kulisach spotkania podczas kongresu PiS. Politycy PiS, biznesmeni i byli agenci służb
Według ustaleń śledczych, działania te mogły prowadzić do szkody w interesie publicznym i przynieść nieuzasadnione zyski prywatnym firmom. Dotychczas zarzuty usłyszało 16 osób, w tym były prezes RARS Michał K. i troje innych urzędników.
Co dalej ze śledztwem?
Śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Sprawa RARS, dotycząca wydatkowania setek milionów złotych z rezerw państwowych, jest jednym z największych postępowań antykorupcyjnych ostatnich miesięcy. CBA i prokuratura zapowiadają kontynuację działań, „aż do pełnego wyjaśnienia nieprawidłowości”.