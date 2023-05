Trwa wojna o 10 milionów emerytów. Tak partie chcą zawalczyć o ich głosy

PiS wygrywa władzę dzięki emerytom

PiS dwukrotnie wygrało wybory dzięki poparciu seniorów. Partia zaoferowała starszym Polakom świadczenia, jakich polski system emerytalny wcześniej nie widział: tzw. trzynastą i czternastą emeryturę. Przed jesiennymi wyborami partia rządząca zapowie przedstawi nowe działania na rzecz seniorów. Prawdopodobnie usłyszymy o wprowadzeniu na stałe 14. emeryturę, ale mogą też dojść nowe elementy polityki senioralnej, w tym rozszerzenie programu darmowych leków z 75 na 70 albo 65 plus. – Trwają analizy, decyzje nie zapadły – słyszymy to od polityków PiS. Pojawiają się też plotki, że prezes Kaczyński może ogłosić, coś zupełnie nowego.

Jak o emerytów zamierza walczyć opozycja?

Ważne dla wielu seniorów pomysł od dawna forsuje Lewica - rentę wdowią. Wdowy i wdowcy mają dziś wybór: dostawać własną emeryturę, albo rentę rodzinną, czyli 85 proc. świadczenia zmarłego małżonka. Dzięki projektowi ustawy, który trafił do Sejmu, dojdą kolejne możliwości: zachowanie swojego świadczenia i powiększenie go o 50 proc. renty rodzinnej (emerytury po małżonku) lub pobieranie renty rodzinnej po małżonku i 50 proc. swojego świadczenia.

Pomysł ten „pożyczyła” od Lewicy PO, której lider na jednym ze spotkań z wyborcami, zapowiedział dwa możliwe projekty wdowich emerytur. Chodzi w nich o zachowanie przez wdowę całego jej świadczenia oraz o otrzymanie części świadczenia po zmarłym. – Proponujemy, żeby możliwość wyboru polegała na tym, że jeśli biorę moją emeryturę, to mam prawo też do 25 proc. emerytury zmarłego małżonka – zapowiedział Donald Tusk. Drugi projekt zakłada, że może to być 50 proc. świadczenia po mężu.

Ludowcy też chcą pomóc wdowom

Podobny pomysł ma też PSL, ale ludowcy nazywają to dziedziczeniem emerytury. – Jeżeli w małżeństwie jedna osoba umiera i zostaje sama, to dostanie 100 proc. najwyższej emerytury i 50 proc. drugiej emerytury – zapowiedział szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Koalicjant ludowców - Polska 2050 ma inny pomysł na poprawę losu seniorów. Lider ugrupowania przedstawił go w sierpniu 2022 r. na Campusie Polska: wypłacanie trzynastej emerytury osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nie wystąpiły o emeryturę, tylko nadal pracują. A jeśli ktoś już kilka lat pozostaje w pracy i nie bierze świadczenia? Taki senior dostanie zaległe trzynastki. – Żebyś nie czuł się pokrzywdzony w stosunku do tych, którzy na emeryturę poszli – wyjaśnił Szymon Hołownia.

O polityce senioralnej Konfederacji trudno cokolwiek powiedzieć, ponieważ wydaje się, że stawia głównie na młody elektorat. Liberałowie sprzeciwiają się wydatkom budżetowym na cele socjalne i twierdzą, że trzynasta i czternasta emerytura przyczyniają się do wzrostu inflacji.

Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy: Wciąż nie wiemy, co PiS zaproponuje seniorom. Wydaje się, że nie będzie 15. emerytury, bo ta formuła powoli się wyczerpuje pod względem politycznym. Sądzę, że wymyślą coś nowego. Co do wprowadzanej na stałe czternastki, uważam, że jest to świadczenie szkodliwe, ponieważ zniechęca do długiej pracy. Zaskakujące jest, że żadne ugrupowanie nie podnosi już tematu drugiej waloryzacji świadczeń (może poza lewicą, która miała projekt ustawy). Druga waloryzacja przy wysokiej inflacji ma większe uzasadnienie niż trzynastka i czternastka.

Dr Tomasz Lasocki, ekspert ds. ubezpieczeń społecznych z Uniwersytetu Warszawskiego: PiS chce prowadzić na stałe czternastkę. Nie wiadomo, na ile realny jest plan wprowadzenia piętnastki, a prezydent Duda mówił, że może być nawet wypłacona szesnastka. Lewica szykuje rentę wdowią, ale przed jej wprowadzeniem należałoby przebudować cały system emerytalny – wprowadzenie takiej renty może nie być proste. PO zastanawia się nad podobnym pomysłem i musi określić górny pułap renty wdowiej. Pomysł Szymona Hołowni, aby zwolnić emerytów z płacenia składek, pochodzi z mojego dawnego felietonu na ten temat. Pracujący senior nie powinien płacić składki rentowej, albo składka ta powinna być dopisywana do jego konta emerytalnego lub do subkonta.

Teresa Borkowska (78 l.) emerytka z Siedlec: Bardzo pragnę, by jeszcze przed wyborami ustabilizowała się sytuacja z lekami, żeby były tańsze i ich ceny nie skakały z miesiąca na miesiąc. Ponadto trzeba skrócić kolejki do lekarzy specjalistów. Ja na wizytę u endokrynologa będę czekała dwa lata

Marian Daniluk (79 l.) emeryt z Mazowsza: Chciałbym, żeby trzynasta i czternasta emerytura była podzielona na dwanaście miesięcy i włączona do miesięcznych wypłat emerytur. Mielibyśmy wtedy gwarancję, że dodatkowe pieniądze zostaną w naszych kieszeniach.

