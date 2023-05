Dramat Polaków! Jaja, mleko, sery i jaja o 26 procent droższe. Choć powinny tanieć!

Strach iść na zakupy

- Każdego dnia gdy wchodzę do sklepu widzę inne ceny. Rosną i nie widać, by miały się zatrzymać. Zanim zrobię zakupy wszystko przeliczam i wybieram te produkty na które mnie stać - mówi nam Maria Bajek, emerytka z woj. mazowieckiego. Co znamienne, dzieje się tak, chociaż światowe, hurtowe ceny płodów rolnych przez ostatni rok… obniżyły się o blisko 20 proc. Tak wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). A w Polsce za artykuły spożywcze płacimy średnio ok. 20 proc. więcej niż przed rokiem – wskazuje GUS.

Lech Wałęsa szczerze o Andrzeju Gwieździe: wstydzę się, że wziął 1,3 mln zł

Pazerni sprzedawcy podnoszą ceny

W kwietniu tego roku mięso zdrożało o 13 proc. rok do roku, warzywa były droższe o 15,9 proc., najbardziej zdrożały: mleko, sery i jaja (0 26,3 proc.). – Znowu wzrosła cena masła. Sam się zastanawiam dlaczego, bo na świecie masło tanieje – mówi ekonomista Marek Zuber. – Spadków cen nie widzimy, ponieważ konsumpcja znacząco nie spadła, co składnia dostawców do podwyższania marż. To dzieje się w wielu rejonach świata. Sieci handlowe tłumaczą się, że musi być drożej, bo drożeją energia, transport, opakowania, a wcale tak nie jest – dodaje ekspert.

Polacy umierają w pracy. Zabija chciwość pracodawców - pisze Adrian Zandberg

Trzecia kadencja PiS? Będzie DYKTATURA! Mam ŁZY w oczach... Polacy PRZERAŻENI! | Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.