i Autor: Marcin Gadomski/SUPER EXPRESS

Komentarz byłego prezydenta dla "SE"

Lech Wałęsa szczerze o Andrzeju Gwieździe: wstydzę się, że wziął 1,3 mln zł

Sąd Najwyższy podwyższył do 1,3 mln zł kwotę zadośćuczynienia dla Andrzeja Gwiazdy (87 l.) za areszt w latach 1982-1984. Decyzja zapadła pod koniec marca. Co o tym sądzi pierwszy przywódca „Solidarności"? – To bezczelność, że domagał się pieniędzy – mówi nam Lech Wałęsa (80 l.). – Wstydzę się za niego, tym bardziej, że wielu ludzi jest w potrzebie – dodaje o swoim byłym współpracowniku.