Odszkodowanie dla Andrzeja Gwiazdy za areszt w latach 1982-1984

Andrzej Gwiazda, 87-letni były opozycjonista, domagał się za aresztowanie go w latach 1982-1984 r. łącznie ponad 3,5 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania. W lipcu 2022 r. Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał Gwieździe łącznie ponad 942 tys. zł za aresztowanie. Kwotę 478 tys. zł tytułem zadośćuczynienia i 464 tys. zł odszkodowania. Od tego wyroku apelacje do Sądu Najwyższego złożyli: prokuratura, wnosząc o obniżenie zadośćuczynienia do 114 tys. zł oraz pełnomocnik Skarbu Państwa, który zawnioskował o uchylenie wyroku w części dotyczącej odszkodowania i ponowne rozpoznanie sprawy przez Wojskowy Sąd Okręgowy. Z kolei pełnomocnik Andrzeja Gwiazdy w swojej apelacji zawnioskował o zasądzenie wyższego zadośćuczynienia.

Sąd Najwyższy podwyższył kwotę zadośćuczynienia dla Andrzeja Gwiazdy

W środę, 22 marca Sąd Najwyższy prawomocnie zmienił wyrok sądu wojskowego i podwyższył kwotę zadośćuczynienia za krzywdę o 358 tys. zł. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok został utrzymany. Od środowego rozstrzygnięcia SN przysługuje możliwość złożenia kasacji. - Kwestia zadośćuczynienia w każdej tego rodzaju sprawie jest delikatna. Nie ma żadnych kryteriów, w jaki sposób określa się to zadośćuczynienie. (…) Kwota zadośćuczynienia ma mieć realną wartość i kompensować krzywdy poniesione przez osobę represjonowaną. Oczywiście nie może ona przekraczać pewnego pułapu i być źródłem bezpodstawnego wzbogacenia – mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Izby Karnej SN Tomasz Artymiuk.

Sędzia zwrócił uwagę, że Andrzej Gwiazda przez ponad rok był internowany, a bezpośrednio po zwolnieniu został tymczasowo aresztowany 22 grudnia 1982 r. - Ten okres tymczasowego aresztowania trwał 19 miesięcy, a na dodatek pan Gwiazda pozostawał pod zarzutem zbrodni zagrożonej karą śmierci, która w tamtym czasie była wykonywana – podkreślił sędzia.

Kim jest Andrzej Gwiazda? Wykształcenie, rodzina, żona

Andrzej Gwiazda urodził się w kwietniu 1935 r. w Pińczowie. Ukończył Politechnikę Gdańską na kierunku elektronika. W 1978 r. był współzałożycielem i działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W sierpniu 1980 r. jako inicjator strajku w "Elmorze" został członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej.

W grudniu 2021 r. Gwieździe przyznano zadośćuczynienie i odszkodowanie za ponad rok internowania. Sąd Apelacyjny w Gdańsku prawomocnie uznał wtedy, że byłemu opozycjoniście należy się 400 tys. zł (przy żądaniu 2 mln zł). Opozycjonista internowany był od 13 grudnia 1981 r. do 22 grudnia 1982 r., następnie został aresztowany i oskarżony o próbę siłowego obalenia ustroju. Do 22 lipca 1984 r. przebywał w areszcie śledczym na Mokotowie - potem zwolniono go na mocy amnestii.

Andrzej Gwiazda i jego żona zaginęli w górach!

Prywatnie Andrzej Gwiazda od 1961 roku jest żonaty z Joanną Dudą-Gwiazdą, która tak jak on działała w opozycji w latach PRL. Duda- Gwiazda to dama Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski i Orderu Orła Białego, z wykształcenia jest inżynierem, jest też publicystką. Kilkanaście lat temu Gwiazdowie zgubili się w czasie górskiej wędrówki. Wyruszyli w Karpaty Wschodnie na Ukrainie i przez kilka tygodni nie dawali znaku życia. Na szczęście ich wyprawa skończyła się szczęśliwie.