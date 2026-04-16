Prezydent Trump twierdzi, że Iran zgodził się na oddanie materiału nuklearnego, co może prowadzić do spotkania w ten weekend i rychłego zawarcia porozumienia.

Trump zadeklarował, że poleci do Pakistanu, jeśli porozumienie z Iranem będzie gotowe do sfinalizowania, chwaląc rolę władz pakistańskich.

Trump zapowiedział spotkanie przywódców Izraela i Libanu w Białym Domu w ciągu kilku dni w celu osiągnięcia pełnego porozumienia pokojowego, wspierając Liban w rozbrojeniu Hezbollahu.

Donald Trump ogłasza przełom w rozmowach z Iranem

Prezydent USA Donald Trump zaskoczył dziennikarzy, ogłaszając podczas rozmowy przed wylotem do Las Vegas, że negocjacje z Iranem znajdują się na ostatniej prostej. Jego zdaniem Teheran jest gotów na ustępstwa, które jeszcze do niedawna wydawały się niemożliwe. To może oznaczać historyczny zwrot w napiętych relacjach obu państw.

"Bardzo ważne jest, by Iran nie posiadł broni jądrowej i Iran zgodził się na to. I to bardzo mocno" – oświadczył Donald Trump. Jak dodał, porozumienie jest już "bardzo blisko", a kolejna tura rozmów może odbyć się nawet w najbliższy weekend. Prezydent USA Donald Trump przekonuje, że porozumienie z Iranem jest już "bardzo blisko", a Teheran miał zgodzić się na niemal wszystkie warunki Stanów Zjednoczonych. Kluczowym elementem umowy ma być rezygnacja z programu nuklearnego. "Zgodził się oddać nam pył nuklearny, który jest głęboko pod ziemią (...) Mamy więc dużo uzgodnione z Iranem. I myślę, że coś się wydarzy, bardzo pozytywnego" – podsumował prezydent. Jednocześnie zaznaczył, że jeśli ostatecznie nie dojdzie do podpisania umowy, prawdopodobne jest wznowienie walk.

PROF. MATCZAK: NAWROCKI JEST UZALEŻNIONY OD TRUMPA!

Jaka jest rola Pakistanu w negocjacjach z Iranem?

W całym procesie negocjacyjnym kluczową, choć dyskretną rolę, odgrywa Pakistan. Prezydent Donald Trump wielokrotnie podkreślał w swojej wypowiedzi zasługi pakistańskich władz, w tym dowódcy tamtejszej armii, generała Asima Munira. To właśnie w Pakistanie mogłoby dojść do sfinalizowania umowy. Sam Donald Trump nie wyklucza osobistego zaangażowania na ostatnim etapie. Pytany, czy poleci do Pakistanu na rozmowy, odpowiedział twierdząco, stawiając jednak jeden warunek. "Jeśli porozumienie będzie podpisane, mogę tam polecieć" – zadeklarował. Taki gest podkreśliłby rangę porozumienia i rolę Pakistanu jako mediatora w regionie.

