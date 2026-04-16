Nagły zwrot na Bliskim Wschodzie. Trump ogłasza rozejm w Libanie

Mateusz Kobyłka
Polska Agencja Prasowa
2026-04-16 18:46

Niespodziewane wieści z Bliskiego Wschodu. Prezydent USA Donald Trump ogłosił 10-dniowy rozejm Izrael-Liban. To szansa na uspokojenie sytuacji w trwającym od półtora miesiąca konflikcie na Bliskim Wschodzie. Porozumienie wejdzie w życie jeszcze dziś, po rozmowach z przywódcami obu państw.

Autor: Ken Goff/ AKPA Donald Trump wygłaszający przemówienie za mównicą, w tle widoczny mężczyzna w garniturze.
  • Prezydent Trump ogłosił 10-dniowy rozejm między Izraelem a Libanem, który ma wejść w życie już dziś o 23:00 czasu polskiego.
  • Zawieszenie broni następuje po półtora miesiąca walk Izraela z libańskim Hezbollahem, grupą wspieraną przez Iran i poza kontrolą rządu libańskiego.
  • Obecny konflikt jest częścią szerszych napięć, wybuchł po ataku sił amerykańsko-izraelskich na Iran, z którym również trwa dwutygodniowy rozejm.
  • Amerykańscy urzędnicy, w tym wiceprezydent Vance i sekretarz stanu Rubio, będą dążyć do osiągnięcia trwałego pokoju w regionie.

Nagłe ogłoszenie Donalda Trumpa. Co wiemy o 10-dniowym rozejmie?

Informacja pojawiła się w czwartek (16 kwietnia) i zaskoczyła obserwatorów na całym świecie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump za pośrednictwem swojej platformy społecznościowej Truth Social ogłosił, że udało mu się wynegocjować tymczasowe zawieszenie broni. Jak poinformował, odbył rozmowy z prezydentem Libanu Josephem Aounem oraz premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Obaj przywódcy mieli zgodzić się na wstrzymanie walk na okres dziesięciu dni.

Zgodnie z komunikatem, rozejm ma wejść w życie o godzinie 17 czasu waszyngtońskiego. Dla regionu objętego konfliktem oznacza to północ czasu libańskiego. W Polsce będzie to godzina 23. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że po rozmowach z przywódcami Izraela i Libanu udało się wynegocjować 10-dniowy rozejm Izrael-Liban, który ma zatrzymać eskalację przemocy. To pierwszy tak konkretny krok w kierunku deeskalacji napięcia od ponad miesiąca.

Polecany artykuł:

Emmanuel Macron przyjedzie do Polski. Znamy szczegóły spotkania z rządem Donald…
PROF. MATCZAK: NAWROCKI JEST UZALEŻNIONY OD TRUMPA!

Dlaczego Izrael walczy z Hezbollahem i jaka jest rola USA?

Izrael od półtora miesiąca prowadzi intensywne działania zbrojne przeciwko Hezbollahowi – szyickiej organizacji polityczno-wojskowej działającej na terenie Libanu. Hezbollah jest wspierany przez Iran i pozostaje poza kontrolą oficjalnego rządu w Bejrucie. Władze Libanu, podobnie jak Izrael, od dawna dążą do jego rozbrojenia, jednak bezskutecznie.

Iskrą zapalną dla obecnej fali przemocy był atak sił amerykańsko-izraelskich na Iran, który doprowadził do zaostrzenia sytuacji w całym regionie.

Polecany artykuł:

Azyl w USA dla Zbigniewa Ziobry? Te słowa Radosława Sikorskiego mówią wszystko
Ludzie poruszeni wyczynem żołnierza, którego pośmiertnie odznaczył Trump
