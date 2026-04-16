Prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedzi Polskę 20 kwietnia, by wziąć udział w szczycie polsko-francuskim w Gdańsku.

Będzie to pierwszy szczyt po podpisaniu traktatu polsko-francuskiego w Nancy w maju 2025 roku.

Wizyta Macrona zbiega się z pierwszym w historii Dniem Przyjaźni Polsko-Francuskiej, obchodzonym 20 kwietnia.

Szczyt ma na celu wzmocnienie relacji między Polską a Francją, podkreślając strategiczne partnerstwo.

Kiedy i gdzie odbędzie się szczyt polsko-francuski?

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, źródła w Pałacu Elizejskim potwierdzają datę i miejsce ważnego spotkania na szczycie. Prezydent Francji Emmanuel Macron w Polsce pojawi się 20 kwietnia 2026 roku, by wziąć udział w szczycie polsko-francuskim, który zostanie zorganizowany w Gdańsku. To kluczowe wydarzenie dla relacji obu państw, mające na celu zacieśnienie strategicznego partnerstwa między Warszawą a Paryżem.

Spotkanie w Gdańsku będzie miało wyjątkowy charakter. Będzie to bowiem pierwszy szczyt zorganizowany po podpisaniu nowego traktatu o współpracy między Polską a Francją. Dokument, został zawarty w Nancy, na nowo definiuje ramy partnerstwa obu krajów w najważniejszych obszarach.

Data wizyty również nie jest przypadkowa. Tego samego dnia, 20 kwietnia, po raz pierwszy obchodzony będzie Dzień Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Ustanowienie tego święta, którego zapisy znalazły się w nowym traktacie, ma symbolicznie podkreślić nowy rozdział w relacjach i zacieśnienie więzi między oboma narodami.

Nocna Zmiana | 2026 04 16

Współpraca polsko-francuska. Co znajdzie się na agendzie szczytu?

Chociaż oficjalna agenda rozmów nie została jeszcze opublikowana, analitycy nie mają wątpliwości, że głównym tematem będzie bezpieczeństwo. W obliczu trwającej wojny w Ukrainie i niestabilnej sytuacji międzynarodowej, współpraca polsko-francuska w ramach NATO i Unii Europejskiej nabiera szczególnego znaczenia.

Rozmowy prezydenta Emmanuela Macrona z przedstawicielami rządu Donalda Tuska będą więc prawdopodobnie dotyczyć dalszego wsparcia dla Kijowa, wzmacniania wschodniej flanki NATO oraz rozwoju europejskich zdolności obronnych. Francja, jako jedyne mocarstwo nuklearne w Unii Europejskiej i jeden z jej liderów, jest dla Polski kluczowym partnerem w budowaniu wspólnej strategii bezpieczeństwa kontynentu.

Poza obronnością, na stole z pewnością pojawią się kwestie gospodarcze i energetyczne. Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem transformacji energetycznej, a Francja jest światowym liderem w dziedzinie energetyki jądrowej. Potencjalna współpraca przy strategicznych projektach, w tym przy budowie elektrowni atomowych w Polsce, to temat, który regularnie powraca w dwustronnych dyskusjach na najwyższym szczeblu.

