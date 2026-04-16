Te wieści mogą mocno zasmucić Radosława Sikorskiego. Chodzi o zaufanie Polaków

Jest nowy sondaż, w którym Polacy określili swój poziom zaufania do wicepremiera.

Kwestia ta okazała się być szalenie niejednoznaczna.

Zobaczcie, ilu Polaków ufa, a ilu wprost przeciwnie, Radosławowi Sikorskiemu.

- Jak bardzo ufa Pan/Pani ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu? - takie pytanie usłyszeli respondenci sondażu UCE Research przeprowadzonego dla portalu Onet.pl. Jak się okazuje, wicepremiera zaufaniem darzy w sumie 33,7 proc. ankietowanych (z czego 13,1 proc. pytanych "zdecydowanie" mu ufa, a 20,6 proc. - "raczej").

Zaufania do ministra spraw zagranicznych nie ma łącznie natomiast 33,4 proc. badanych. Opcję "zdecydowanie nie ufam" wskazało 20,1 proc. osób, a "raczej nie ufam" - 13,3 proc. Jak więc widać, odsetek osób o skrajnych opiniach dotyczących zaufania wobec wicepremiera jest niemal taki sam.

Opcję "ani ufam, ani nie ufam" wskazało 26,6 proc. uczestników badania. Zdania na temat ministra spraw zagranicznych nie miało natomiast 6,3 proc. ankietowanych osób.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 10-12 kwietnia 2026 r. metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych) na panelu 1015 respondentów.

Sonda Czy Radosław Sikorski byłby dobrym kandydatem na premiera? Tak, ma doświadczenie i autorytet Trudno powiedzieć Nie, Donald Tusk powinien pozostać premierem do końca kadencji