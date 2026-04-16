Polacy przeciwni pensji dla pierwszej damy. Sondaż nie zostawia złudzeń

Paulina Jaworska
2026-04-16 3:52

Chociaż w Polsce pierwsza dama nie sprawuje oficjalnej funkcji, to wszyscy interesują się jej działaniami. Uwagę zawsze zwracają też je stroje, zachowanie, publiczne wystąpienie. Zwyczajowo prezydentowa pełniąc swoją rolę rezygnuje z pracy zawodowej, a będąc żoną prezydneta nie ma wynagrodzenia. Jak pokazuje najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster, gdyby to Polacy mieli decydować o pensji dla pierwszej damy, większość byłaby temu przeciwna.

Temat pensji dla żony prezydenta wraca jak bumerang. Chociaż w Polsce nie ma oficjalnego urzędu pierwszej damy, to rola jaką sprawuje żona prezydneta Polski jest bardzo ważna. Prezydencka małżonka nie tylko towarzyszy mężowi w ważnych wydarzeniach, ale też bierze udział w wizytach krajowych, zagranicznych, wraz z nim przyjmuje delegacje. Oprócz tego ma szereg własnych zadań i aktywności.

Jeśli chodzi o aktualną prezydentową, Martę Nawrocką, to ta nie tylko bierze udział w różnych wydarzeniach, udziela patronatu akcjom charytatywnym, ale też niedawno powołała do życia fundację Blisko Ludzkich Spraw, której celem jest wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i dobroczynnych, służących budowie wspólnoty opartej na solidarności, szacunku i trosce o osoby najbardziej potrzebujące.

Pensja dla pierwszej damy? Polacy wyrazili się jasno

Jakiś czas temu do Sejmu trafiła petycja dotycząca wynagrodzenia dla pierwszej damy. Pismo zakłada, że małżonka głowy państwa przez pięć lat, czyli przez okres trwania kadencji prezydneta, miałaby otrzymywać świadczenie w wysokości pensji, którą otrzymywała zanim zaczęła pełnić rolę pierwszej damy.

W przypadku Marty Nawrockiej byłoby to około 5,5 tysięcy zł brutto, ponieważ tyle zarabiała żona Karola Nawrockiego pracują w służbie celnej. Jak wiemy przez 18 lat była ona funkcjonariuszką Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej. W pracy zawodowej zajmowała się sprawami o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski. Autorzy tej petycji podkreślali, że poświęcenie się na rzecz państwa i działalność na arenie międzynarodowej powinny być wsparte finansowo. Tymczasem okazuje się, że większość Polaków jest temu przeciwna.

Instytut Badań Pollster na zlecenie "Super Express" przeprowadził sondaż, w którym 51 proc. badanych jest przeciwnych pensji dla żony prezydneta, za takim rozwiązaniem jest 49 proc. osób. Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

