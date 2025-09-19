To oni pobili Adama Niedzielskiego! Teraz mogą wyjść na wolność! Jeden warunek

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Andrzej Woźniak
2025-09-19 12:38

Dwaj siedlczanie: 39-letni Aleksander B. i 35-letni i Rafał G., którzy 27 sierpnia pod jedną z restauracji w Siedlcach pobili byłego ministra PiS Adama Niedzielskiego, mogą wyjść z więzienia. Sąd Okręgowy w Siedlcach, w czwartek 18 września 2025 roku, na wniosek obrony uchylił im areszt tymczasowy za poręczeniem po 30 tysięcy złotych. By zatem wyjść zza krat, sprawcy napadu muszą jedynie do końca miesiąca wpłacić zasądzoną kaucję.

  • Sąd Okręgowy w Siedlcach uchylił karę aresztu dla oskarżonych o pobicie Adama Niedzielskiego.
  • Aby wyjść na wolność muszą spełnić jeden warunek.
  • Mają na to czas do końca miesiąca.

Pobicie Niedzielskiego

Do pobicia byłego ministra Adama Niedzielskiego doszło pod jedną z restauracji w centrum Siedlec. Gdy wychodził on z lokalu ze znajomymi, został zaatakowany przez dwóch pijanych mężczyzn, którzy rozpoznali polityka i chcieli rzekomo wziąć od niego autograf. Po krótkiej wymianie słów jeden z napastników uderzył ministra pięścią w twarz, rozcinając naskórek w okolicach warg. Po uderzeniu napadnięty wywrócił się i wtedy został jeszcze skopany. Sprawcy napadu ubliżali swojej ofierze, zarzucając niedopatrzenia podczas pandemii, kiedy to Niedzielski był ministrem w rządzie Morawieckiego.

Zobacz: Wielkie pojednanie Kaczyńskiego z Mentzenem? Wipler nie ma dobrych wieści

Na miejscu zdarzenia szybko pojawiła się policja i pogotowie ratunkowe. Sprawcy pobicia mimo to zdołali zbiec spod restauracji. Niedzielski trafił do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Obrażenia nie były groźne, w związku z czym po opatrzeniu twarzy nie wymagał dalszej hospitalizacji w siedleckim szpitalu. Po dwudziestej tego samego dnia został zwolniony do domu.

Sprawdź: Hołownia znów spotka się z ludźmi Kaczyńskiego. To mocno nie spodoba się Putinowi!

Decyzja sądu

Sprawcy pobicia również tego samego dnia wieczorem zgłosili się do Komendy Policji w Siedlcach. 28 sierpnia zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Obrońca sprawców napadu złożył do sadu zażalenie na tymczasowy areszt. Posiedzenie sądu w kwestii zażalenia odbyło się we czwartek 18 września. W sprawie zapadł wyrok, mówiący jednoznacznie, że Aleksander B.i Rafał G. mogą wyjść na wolność, jeżeli do końca września wpłacą kaucję po 30 tyś. każdy z nich.

Galeria poniżej: Były minister PiS Adam Niedzielski brutalnie zaatakowany. Sprawcy usłyszeli zarzuty i się tłumaczą

Były minister PiS Adam Niedzielski brutalnie zaatakowany. Sprawcy usłyszeli zarzuty i się tłumaczą
10 zdjęć
Polityka SE Google News
Sonda
Co było kluczową przyczyną ataku na Adama Niedzielskiego?
A. NIEDZIELSKI: NASZA POLITYKA COVIDOWA BYŁA RACJONALNA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ADAM NIEDZIELSKI
SIEDLCE