Czy dojdzie do pojednania Kaczyńskiego i Mentzena?

Czarnek przedstawił jeden warunek

Wipler nie ma dla niego dobrych wieści

Profesor Przemysław Czarnek jest jednym z tych polityków PiS, który od dawna przekonywał do koalicji z Konfederacją. Mimo ostatnich napięć uważa on, że to ciągle możliwe, ale stawia przy tym konkretny warunek. Jaki? Otóż Sławomir Mentzen musi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego, za to, że nazywał on prezesa PiS mało zaszczytnym mianem "politycznego gangstera" i sugerował, że marnie kończą wszyscy jego koalicjanci. - Polityczny gangster to jest żadna sprawa. Natomiast Mentzen powiedział dużo gorsze rzeczy. Mentzen on oskarżył pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego o to, że jest winien śmierci samobójczej Andrzeja Leppera, choroby pana Premiera Gowina, czy bardzo groźnej choroby Zbigniewa Ziobro i to są już rzeczywiście obraźliwe sformułowania. Koalicja z Mentzenem również jest możliwa, ale jeśli Mentzen przeprosi i rzeczywiście pójdzie po rozum do głowy - mówił nam Czarnek (WIĘCEJ: Czarnek stawia warunek Konfederacji: "Koalicja jest możliwa, ale wcześniej Mentzen musi przeprosić prezesa").

Najwyraźniej jednak apel Czarnka może nie skłonić lidera Konfederacji do wystosowania takowych. W najnowszej rozmowie z Jackiem Prusinowskim wprost przyznał to Przemysław Wipler. - Najważniejszy jest program i to, co chcemy zmienić w Polsce. Jeżeli ktoś tak stawia sprawę, to pokazuje, że ważniejszy jest dla niego kult jednostki i dobre samopoczucie lidera formacji - mówił.

- Za co niby miałby przeprosić Mentzen? Stwierdzenie publiczne prawdy nie jest czymś, za co trzeba przepraszać. Mówił np. o Jarosławie Gowinie, który został bardzo brutalnymi metodami zniszczony przez Jarosława Kaczyńskiego - dodawał.

Następnie bezpardonowo ocenił:

- To nie jest zdradzanie jakiejś tajnej wiedzy jak trudno jest być koalicjantem Jarosława Kaczyńskiego. On sam powiedział i to kilkukrotnie mówił przy różnych okazjach, że w polskim ustroju, w polskim systemie politycznym niemożliwe są efektywne rządy koalicyjne. On w to nie wierzy i dlatego on nie chce mieć z nikim żadnej koalicji. On chce zniszczyć potencjalnego koalicjanta.

