Czarnek stawia warunek Konfederacji: "Koalicja jest możliwa, ale wcześniej Mentzen musi przeprosić prezesa"

Przemysław Czarnek w Radiu Plus: koalicja PiS–Konfederacja wciąż możliwa, mimo ostrych słów między liderami.

Stawia warunek: Sławomir Mentzen musi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za obraźliwe wypowiedzi.

Czarnek przyznaje, że jego zdanie różni się od części kolegów z PiS, ale uważa, że partia powinna szukać sojuszy.

Jego zdaniem ewentualna koalicja mogłaby objąć także PSL czy część Polski 2050.

Polityk spekuluje, że ostre słowa Mentzena to efekt porażki w pierwszej turze wyborów prezydenckich.

Mentzen i Kaczyński na politycznej wojnie

Pomiędzy Prawem i Sprawiedliwości, a Konfederacją bywało już różnie, ale nigdy tak źle jak teraz. Spięcia na prawicy zacżęły się od “Deklaracji Polskiej”, której podpisanie PiS zaproponował Konfederacji. Sprawy zaszły już na tyle daleko, że lider Konfederacji pisz o “pisowskich przygłupach”, a prezes Jarosław Kaczyński sugeruje, że prawicowa konkurencja nie działa na korzyść Polski. Sławomir Mentzen nazywał też prezesa PIS politycznym gangsterem i sugerował, że marnie kończą wszyscy jego koalicjanci.

Koalicja tak, ale pod warunkiem

Profesor Przemysław Czarnek pytany, czy sytuacja może się wymknąć spod kontroli i uniemożliwić ewentualny sojusz dwóch prawicowych partii, które dzisiaj zasiadają w opozycyjnych ławach, zaprzecza. - I dalej jestem zwolennikiem szukania koalicjantów jeżeli oni są potrzebni. Jeśli mielibyśmy przejmować władzę dzisiaj, ponieważ upadłby rząd Donalda Tuska, to trzeba się dogadywać w ramach tej większości sejmowej i nie spodziewam, że można by się dogadać z kimś innym jak z Konfederacją i na przykład z PSL czy z częścią Polski 2050, czy nawet z pojedynczymi posłami z innych ugrupowań. To jest zupełnie jasne. Otwartość na koalicję jest cały czas - przekonuje w "Sednie Sprawy" Radia Plus. Czarnek pytany o to, czy słyszał niedawne słowa prezesa PIS, który wykluczał sojusz, twierdzi że jego zdanie jest inne. - Moje poglądy różnią się znacząco od wielu innych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości bo Prawo i Sprawiedliwość jest jedną wielką koalicją poglądów od centrum po daleko idącą prawicę - podkreśla.

Czarnek dodaje jednak, że słowa jakie Sławomir Mentzen wypowiedział na temat Jarosława Kaczyńskiego nie mogą pozostać bez reakcji.

Polityczny gangster to jest żadna sprawa. Natomiast Mentzen powiedział dużo gorsze rzeczy. Mentzen on oskarżył pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego o to, że jest winien śmierci samobójczej Andrzeja Leppera, choroby pana Premiera Gowina, czy bardzo groźnej choroby Zbigniewa Ziobro i to są już rzeczywiście obraźliwe sformułowania. Koalicja z Mentzenem również jest możliwa, ale jeśli Mentzen przeprosi i rzeczywiście pójdzie po rozum do głowy. Ja nie wiem co się stało ze Sławomirem Mentzenem w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Czy porażka w pierwszej turze wyborów, myślę, że kalkulował, że przejdzie do drugiej sprawiła, że coś się tam zadziało - mówi były minister edukacji

Gość "Sedna Sprawy" sugeruje, że lider Konfederacjio mógł zmienić się w wyniku wyborczej porażki, bo zakładał, że znajdzie się w II turze wyborów prezydenckich.

