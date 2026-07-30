To będzie nowe zadanie dla prezydenta Nawrockiego? Morawiecki zdradza szczegóły

Mateusz Morawiecki otwiera nowy rozdział swojej politycznej kariery.

Od teraz działać będzie w klubie parlamentarnym "Rozwój Plus".

W ekskluzywnym wywiadzie z "Super Expressem" zdradził, jak widzi przyszłość tego klubu.

Przy tej okazji wskazał na fundamentalnie ważną rolę, jaką do odegrania będzie miał prezydent Karol Nawrocki.

"Rozwój Plus" nowym klubem w Sejmie

Mateusz Morawiecki wypowiedział się po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, nie kryjąc swojego głębokiego rozczarowania i ostro oceniając działania władz partyjnych. – Przyjmuję, że zostaliśmy usunięci – oświadczył były premier. Dodał, że obecna sytuacja jawi mu się jako "kiepski serial", który szkodzi zarówno ugrupowaniu, jak i Polsce. Już następnego dnia, podczas konferencji prasowej, Morawiecki zapowiedział powołanie w Sejmie nowego klubu parlamentarnego pod nazwą "Rozwój Plus". Wspomniał, że jego założycielami jest 40 posłów i jeden senator.

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- Wspólnie postanowiliśmy założyć klub parlamentarny, to będzie forum do działania stowarzyszenia "Rozwój Plus" - poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Sejmie.

Rola dla prezydenta Nawrockiego

W ekskluzywnym wywiadzie dla "Super Expressu" (ZOBACZ CAŁOŚĆ), już po ogłoszeniu tej decyzji, Mateusz Morawiecki został zapytany, czy po ostatnich wydarzeniach wyobraża sobie stworzenie przez jego ugrupowanie rządu z partią Jarosława Kaczyńskiego po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. - Najważniejsza zasada: każdy, byle nie Tusk. Polityka polega na budowaniu sojuszy, koalicji i w konsekwencji doprowadzeniu do rządzenia państwem. Tylko rząd sił patriotycznych, szerokiego namiotu jest w stanie wygrać. Dokończyć dzieło reformy Polski, które zostało przerwane w 2023 roku. Zakładam, że wszystkim siłom o to chodzi - oznajmił stanowczo.

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Jak się okazuje, swoją rolę do odegrania w takim scenariuszu miałby prezydent Polski. - Widziałby pan tu Karola Nawrockiego jako patrona porozumienia takiego ewentualnego rządu PiS – Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego – Konfederacja? - zapytał prowadzący rozmowę Kamil Szewczyk. W odpowiedzi usłyszał:

- Pan prezydent Karol Nawrocki jest osobą, która posiada wyjątkową zdolność integrowania różnych środowisk. W wielu gremiach działających przy Pałacu Prezydenckim współpracują osoby z różnych kręgów i frakcji, dlatego myślę, że to bardzo możliwe, iż pan prezydent odegra istotną rolę w tworzeniu takiego rządu. Natomiast do wyborów został jeszcze ponad rok, dlatego dzisiaj trzeba skupić się wyłącznie na pracy.

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