To będzie nowe zadanie dla prezydenta Nawrockiego? Morawiecki zdradza szczegóły

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
2026-07-30 5:00

Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się już faktem. Mateusz Morawiecki w środę 29 lipca 2026 roku, choć zarówno on, jak i jego stronnicy nie zostali jeszcze formalnie usunięci z partii, ogłosił na konferencji prasowej powstanie nowego klubu parlamentarnego "Rozwój Plus". Były premier udzielił "Super Expressowi" wywiadu, w którym mówił o przyszłości tegoż, mając na uwadze przyszłoroczne wybory parlamentarne. Przy tej okazji Mateusz Morawiecki dość nieoczekiwanie wskazał na rolę prezydenta Karola Nawrockiego, którą ten będzie miał do odegrania po tychże. Padła również stanowcza deklaracja względem ewentualnej koalicji z Donaldem Tuskiem i jego Koalicją Obywatelską.

Karol Nawrocki i Mateusz Morawiecki. O roli polityków w nowym układzie sił parlamentarnych przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express, Marcin Gadomski/Super Express
  • Mateusz Morawiecki otwiera nowy rozdział swojej politycznej kariery.
  • Od teraz działać będzie w klubie parlamentarnym "Rozwój Plus".
  • W ekskluzywnym wywiadzie z "Super Expressem" zdradził, jak widzi przyszłość tego klubu.
  • Przy tej okazji wskazał na fundamentalnie ważną rolę, jaką do odegrania będzie miał prezydent Karol Nawrocki.

"Rozwój Plus" nowym klubem w Sejmie

Mateusz Morawiecki wypowiedział się po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, nie kryjąc swojego głębokiego rozczarowania i ostro oceniając działania władz partyjnych. – Przyjmuję, że zostaliśmy usunięci oświadczył były premier. Dodał, że obecna sytuacja jawi mu się jako "kiepski serial", który szkodzi zarówno ugrupowaniu, jak i Polsce. Już następnego dnia, podczas konferencji prasowej, Morawiecki zapowiedział powołanie w Sejmie nowego klubu parlamentarnego pod nazwą "Rozwój Plus". Wspomniał, że jego założycielami jest 40 posłów i jeden senator.

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- Wspólnie postanowiliśmy założyć klub parlamentarny, to będzie forum do działania stowarzyszenia "Rozwój Plus" - poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Sejmie.

Rola dla prezydenta Nawrockiego

W ekskluzywnym wywiadzie dla "Super Expressu" (ZOBACZ CAŁOŚĆ), już po ogłoszeniu tej decyzji, Mateusz Morawiecki został zapytany, czy po ostatnich wydarzeniach wyobraża sobie stworzenie przez jego ugrupowanie rządu z partią Jarosława Kaczyńskiego po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. - Najważniejsza zasada: każdy, byle nie Tusk. Polityka polega na budowaniu sojuszy, koalicji i w konsekwencji doprowadzeniu do rządzenia państwem. Tylko rząd sił patriotycznych, szerokiego namiotu jest w stanie wygrać. Dokończyć dzieło reformy Polski, które zostało przerwane w 2023 roku. Zakładam, że wszystkim siłom o to chodzi - oznajmił stanowczo. 

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Jak się okazuje, swoją rolę do odegrania w takim scenariuszu miałby prezydent Polski. - Widziałby pan tu Karola Nawrockiego jako patrona porozumienia takiego ewentualnego rządu PiS – Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego – Konfederacja? - zapytał prowadzący rozmowę Kamil Szewczyk. W odpowiedzi usłyszał: 

- Pan prezydent Karol Nawrocki jest osobą, która posiada wyjątkową zdolność integrowania różnych środowisk. W wielu gremiach działających przy Pałacu Prezydenckim współpracują osoby z różnych kręgów i frakcji, dlatego myślę, że to bardzo możliwe, iż pan prezydent odegra istotną rolę w tworzeniu takiego rządu. Natomiast do wyborów został jeszcze ponad rok, dlatego dzisiaj trzeba skupić się wyłącznie na pracy.

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MATEUSZ MORAWIECKI
Rozwój Plus