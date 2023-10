Czy PiS może liczyć na władzę? Co się musi stać, by partia Kaczyńskiego rządziła trzeci raz z rzędu? Możliwe scenariusze

Były prezydent RP Bronisław Komorowski nie tylko zdradził na którą partię zagłosuje, ale również przyznał, którym konkretnie osobom udzieli wsparcia. Nie zaskoczy fakt, że wesprze najbliższe sobie ugrupowanie Platformę Obywatelską, ale zapowiedział także, że popiera Trzecią Drogę.

- Zagłosujemy z żoną zgodnie z chęcią udzielenia wsparcia dla dwóch środowisk, czyli dla Platformy Obywatelskiej i dla Trzeciej Drogi. Do Senatu: z paktu senackiego, który zawarła opozycja mamy na Powiślu oddamy głos na Adama Bodnara, a do Sejmu Michał Szczerba z PO (którego niezwykle wysoko oceniam jako jednego z najaktywniejszych i najsensowniejszych osób w opozycji, ale nie ukrywam, że także jako mojego byłego asystenta, z którego jestem dumny, a drugi na Annę Radwan, która była dyrektorką mojego instytutu i startuje z trzeciego miejsca z Trzeciej Drogi - mówił dla Super Expressu prezydent Komorowski.

Również Lech Wałęsa zapowiedział głos na Koalicje Obywatelską. Przyznał nam, że zagłosuje na swojego syna - Jarosława Wałęsę - który startuje z list KO z 24. miejsca w Gdańsku.

Aleksander Kwaśniewski, który przez dwie kadencje był prezydentem RP nie ukrywał się ze swoimi sympatiami politycznymi. Zapowiedział, że zagłosuje na Lewicę, co również nie jest zaskoczeniem biorąc pod uwagę, że jego SLD jest obecnie częścią Nowej Lewicy.

- Będę głosował na kandydatkę demokratycznej opozycji do Senatu panią Magdalenę Biejat. Waham się jeszcze na kogo zagłosować z listy Lewicy do Sejmu, bo na pierwszym miejscu jest człowiek, którego cenię, Adrian Zandberg, którego uważam za niezwykle utalentowanego polityka. Jednak, chyba na miejscu dziewiątym, jest mój stary współpracownik, który zaczynał u mnie, kiedy byłem naczelnym ITD, czyli Piotr Gadzinowski - powiedział Super Expressowi prezydent Kwaśniewski.

Na kogo głosowali sportowcy?

Polski pięściarz Marcin Najman znany jest nie tylko ze sportu i wydarzeń okołosportowych, ale także wielu wystąpień w TVP. Choć mogłoby się wydawać, że sportowiec popiera partię Jarosław Kaczyńskiego, sam przyznał w rozmowie z Super Expressem, że zagłosuje na Bezpartyjnych Samorządowców.

Wśród polskich sportowców jest ogromne poparcie dla polskich sportowców. Na Koalicję Obywatelską swój głos zadeklarowała Justyna Kowalczyk na Twitterze. Podobne deklaracje składali byli piłkarze Tomasz Frankowski, Cezary Kucharski (który był kiedyś w Sejmie z ramienia Platformy Obywatelskiej), Piotr Czachowski (obecnie komentator) i Grzegorz Piechna. Głos na KO zapowiedział także słynny lekkoatleta Władysław Kozakiewicz, siatkarz Ryszard Bosek i bokser Mariusz Wach.

Natomiast polski sędzia i działacz piłkarski Michał Listkiewicz zapowiedział, że zagłosuje na Nową Lewicę, a były piłkarz Roman Kosecki - na Trzecią Drogę.

Na kogo zagłosują polscy celebryci?

Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski zadeklarował, że zagłosuje na Prawo i Sprawiedliwość. Jego zdaniem dwie kadencje dotychczasowego rządu były dobre, więc to na nich zagłosuje.

- Coś, co jest dobre, tego się nie zmienia, dlatego będę głosował na PiS. Żyje mi się bardzo dobrze w naszym kraju, czuję się bezpiecznie za tego rządu, a ja znam się na bezpieczeństwie. Pozwalają mi pracować, a najwięcej ataków na moją osobę było, kiedy rządziła Platforma, bo najwidoczniej moja obecność wielu urzędnikom przeszkadzała. Jestem też za zaostrzaniem kar dla przestępców, co słusznie wprowadziło PiS, jestem za wolnymi sądami, ale za odpowiedzialnością dla sędziów, którzy skazują niewinnych ludzi - mówił detektyw dla Super Expressu.

Wokalista Bayer Full Sławomir Świerzyński zapowiedział głos na Jacka Ozdobę z Suwerennej Polski (listy Zjednoczonej Prawicy). Dodał: "Znam człowieka. Wiem, że jest wiceministrem środowiska. Bardzo dużo zrobił za swojej ostatniej kadencji. Oddaje głos na osobę sprawdzoną".

Głosy na Koalicje Obywatelską zadeklarowali za to Adam Kraśko z "Rolnik szuka żony" ("Ich program po prostu mi odpowiada"), Katarzyna Sokołowska jurorka Top Model, reżyserka pokazów mody, czy wokalista i prezenter 4Fun TV Arek Braxton, który stwierdził, że "chce dać szanse Donaldowi Tuskowi na budowanie lepszej Polski". Podobną deklarację złożyła Mariola Bojarska-Ferenc, króla fitnessu:

- Będę głosować na PO, bo chcę dobrych zmian dla Polski. Bez żadnego skrępowania z Tuskiem poszłam na Marsz Miliona Serc, ponieważ uważam, że to, co teraz się dzieje jest godne potępienia. Obecna władza uderza w kobiety, w sztukę. Kraj z PIS-em nie ma przyszłości. Być może są nawet gotowi wyprowadzić nas z Unii Europejskiej. Osoby w moim wieku pamiętają jak źle było zanim weszliśmy do UE. Nie chcemy powrotu komuny - mówiła Super Expressowi Bojarska-Ferenc.

Z kolei aktorka Grażyna Wolszczak zapowiedziała głos na Trzecią Drogę, a pisarz Mikołaj Milcke na Lewicę.

Na kogo głosowali byli politycy i komentatorzy polityczni?

- Zagłosuję na Platformę Obywatelską, bo po wyborach będzie się liczyć tylko wygrany w wyborach i tylko jeśli Tusk wygra, to dostanie od prezydenta propozycję utworzenia rządu. Zagłosuję na kobiety, bo to jest czas kobiet, które są teraz najgorzej traktowane w Polsce. W Sejmie moją kandydatką jest Katarzyna Sebzda-Sztul z okręgu wrocławskiego, do Senatu nie mogę się przełamać i zagłosować na Ujazdowskiego. Specjalnie dlatego zmieniam okręg wyborczy, i zagłosuję na Barbarę Zdrojewską - powiedział Super Expressowi Władysław Frasyniuk, były Przewodniczący Unii Wolności.

Z kolei również znana z polskiego Sejmu Anna Grodzka zapowiedziała, że "oczywiście zagłosuje na Lewicę". Jak stwierdziła, przekonał ją program wyborczy partii. Natomiast również były polityk Bogusław Sonik zadeklarował, że jest obecnie "poza partiami" więc kierując się względami osobistymi zagłosuje na Ireneusza Rasia z Trzeciej Drogi, z którym jest od lat zaprzyjaźniony. Swój wybór zdradziła również była posłanka Renata Beger, zapowiedziała, że zagłosuje na PiS.

Generał Roman Polko, który obecnie często wypowiada się komentując wydarzenia geopolityczne zapowiedział, że zagłosuje na Trzecią Drogę. Z kolei generał Waldemar Skrzypczak zadeklarował głos dla Platformy Obywatelskiej.

- Wybieram Platformę Obywatelską. Dlaczego? Głosuję na przyszłość moich córek i moich wnuczek. Chciałbym, żeby żyły w wolnym kraju i miały prawo do wolnego wyboru, żeby nie bały się księdza i prokuratora. Co prawda najlepszy program dla kobiet ma Lewica, ale córki mówią : „Tato, nie marnuj głosu, głosuj na tych, którzy mają szansę wygrać” - mówił Skrzypczak.

