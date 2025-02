Tajna narada u Tuska. Szokujące, co tam się działo!

Od stycznia 2025 roku oficjalnie rozpoczęła się w Polsce kampania przed wyborami prezydenckimi. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej jest prezydent Warszawy, który lideruje w każdym sondażu. O szczegółowym planie na najbliższe miesiące miał mówić Donald Tusk, który we wtorek spotkał się z politykami Koalicji Obywatelskiej. Jak ustalili dziennikarze TVN24, premier miał mówić o bardzo ważnej roli internetu oraz o tym, by angażować się jeszcze bardziej w sieci. Jeden z polityków, który uczestniczył w spotkaniu miał powiedzieć, że "to było jak kazanie o roli internetu w kampanii wyborczej". Z kolei inny stwierdził, że "kierownik walnął pięścią w stół, ale zrobił to, jak na siebie, wyjątkowo delikatnie". Jeszcze inny polityk stwierdził, że premier podkreślił, że jeśli ktoś nie ma pomysłu na wpis bądź filmik na media społecznościowe, może kopiować od niego

Tusk o roli internetu w polityce

Donald Tusk miał stwierdzić ponadto, że prawicowi politycy są w tej dziedzinie skuteczni i nie można oddawać im pola. Szef rządu mówił również o raporcie, w którym znajdują się listy polityków, którzy są najbardziej i najmniej aktywni w sieci. Dodał, że partia ma aplikację, dzięki której monitorowane są wpisy poszczególnych polityków.

Wybory prezydenckie 2025 - kto startuje?

W wykazie zarejestrowanych komitetów są komitety popieranego przez PiS Karola Nawrockiego, Magdaleny Biejat (Lewica), Marka Jakubiaka (posła koła Wolni Republikanie), Macieja Maciaka (związanego z Włocławkiem lidera Ruchu Dobrobytu i Pokoju), Marka Wocha (kandydata Bezpartyjnych Samorządowców), Sławomira Mentzena (kandydata Konfederacji), Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy i kandydata KO). Kolejne zarejestrowane to komitety: Grzegorza Brauna (europosła wykluczonego z Konfederacji), Szymona Hołowni (marszałka Sejmu, kandydata Trzeciej Drogi), Adriana Zandberga (posła, kandydata partii Razem), Wiesława Lewickiego (lidera partii Normalny Kraj) oraz Wojciecha Papisa (kandydat Bezpartyjnych), Romualda Starosielca (kandydat Ruchu Naprawy Polski) i kandydata Polski Liberalnej Przedsiębiorców PL Pawła Tanajno.

Tusk x MIGRANCI Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda Czy Donald Tusk jest najlepszym wyborem na premiera w obecnej koalicji? Tak, nikt nie nadaje się lepiej do tej roli. Nie, inny polityk z koalicji byłby lepszym premierem. Żaden polityk z obecnej koalicji nie powinien być premierem. Nie mam zdania na ten temat.